Jak co roku, od sezonu 2023, Iga Świątek zainauguruje nową kampanię rozgrywek od startu w drużynowym evencie o nazwie United Cup. Polka ponownie będzie stanowić o sile naszej reprezentacji. Oprócz niej w składzie znaleźli się także: Hubert Hurkacz, Jan Zieliński, Daniel Michalski, Katarzyna Kawa oraz Katarzyna Piter. W poprzednich dwóch edycjach ocieraliśmy się o tytuł - w 2024 roku przegraliśmy finał z Niemcami, a niespełna 11 miesięcy temu ulegliśmy drużynie z USA. Podczas premierowej imprezy dotarliśmy z kolei do półfinału, gdzie również zatrzymała nas ekipa ze Stanów Zjednoczonych.

Teraz nasz team chce sięgnąć w końcu po główne trofeum. Zadanie nie będzie jednak proste, bowiem już w grupie czeka nas m.in. starcie z zachodnimi sąsiadami. To właśnie od potyczki z Niemcami nasi zawodnicy zainaugurują zmagania w Sydney. Piątego stycznia, nie przed godz. 7:30 czasu polskiego, zobaczymy m.in. pojedynki: Hubert Hurkacz - Alexander Zverev oraz Iga Świątek - Eva Lys. Później zostanie jeszcze rozegrany mikst. Z kolei dwa dni później zmierzymy się z Holandią. O sile tamtej nacji stanowią przede wszystkim Tallon Griekspoor i Suzan Lamens. Do ćwierćfinału United Cup awansują zwycięzcy sześciu grup oraz najlepsze ekipy z drugich miejsc w danym mieście.

Na niespełna miesiąc przed pierwszym meczem reprezentacji Polski w czwartej edycji australijskich rozgrywek poznaliśmy osobę, której powierzono funkcję kapitana drużyny. W 2023 roku tę rolę pełnił duet Agnieszka Radwańska - Dawid Celt. Dwanaście miesięcy później sternikiem ekipy został ówczesny szkoleniowiec Igi Świątek - Tomasz Wiktorowski. W sezonie 2025 nie mógł nim być Wim Fissette, ze względu na fakt, że szef zespołu musi być tej samej narodowości, co zawodnicy danego kraju. W związku z tym ten wyjątkowy przywilej przypadł Mateuszowi Terczyńskiemu - sparingpartnerowi oraz wieloletniemu przyjacielowi Huberta Hurkacza.

United Cup 2026: Poznaliśmy kapitana reprezentacji Polski

Wiemy już, że podczas czwartej edycji ta sytuacja nie ulegnie zmianie. Funkcję kapitana naszej reprezentacji ponownie będzie pełnić osoba z teamu wrocławianina. Oficjalna informacja na ten temat została ogłoszona przez organizatorów United Cup. Warto dodać, że chociaż formalnie sternikiem zespołu będzie Mateusz Terczyński, to nasi liderzy mogą korzystać z usług swoich trenerów podczas rozgrywanych spotkań. Można to było dostrzec chociażby w sezonie 2025, kiedy Wim Fissette mocno wspierał Igę Świątek, a Nicolas Massu udzielał porad Hubertowi Hurkaczowi. Obaj zasiadali w boksie naszej ekipy z pozostałymi członkami teamu.

Zobaczymy, jaki tym razem rezultat osiągnie nasza reprezentacja. Wiele będzie zależało od formy półfinalisty Wimbledonu 2021, który wróci do rozgrywek po blisko siedmiu miesiącach przerwy. Już na "dzień dobry" czekają go starcia z wymagającymi rywalami, którzy przetestują dyspozycję wrocławianina. Zwycięzcę United Cup poznamy w niedzielę, 11 stycznia.

