W nocy wylosowano Świątek rywalkę w kolejnym turnieju. Mistrzyni z Osaki na drodze Polki

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Jeszcze wczoraj mieliśmy okazję oglądać Igę Świątek podczas turnieju BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Wiceliderka rankingu WTA przypieczętowała awans naszej reprezentacji do przyszłorocznych kwalifikacji. Później 24-latka miała okazję do celebrowania sukcesu wraz z koleżankami z drużyny oraz pozostałymi członkami teamu. Tymczasem w nocy, o godz. 2:00 czasu polskiego, rozlosowano grupy United Cup 2026. Wiemy już, z kim raszynianka zmierzy się na otwarcie kolejnego sezonu.

Iga Świątek weźmie udział w United Cup 2026
Iga Świątek weźmie udział w United Cup 2026Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Iga Świątek zwieńczyła sezon 2025 występem podczas turnieju play-off BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Wiceliderka rankingu WTA i pozostałe nasze reprezentantki wykonały swoje zadanie. Każda przyczyniła się do wywalczenia awansu do przyszłorocznych kwalifikacji. Dzięki temu raszynianka może się teraz udać na zasłużone wakacje. Po kilkunastu dniach odpoczynku rozpocznie już przygotowania do kolejnego roku zmagań w głównym cyklu kobiecych rozgrywek.

    Pierwszym oficjalnym występem 24-latki w sezonie 2026 będzie drużynowa impreza o nazwie United Cup. Można zatem powiedzieć, że Świątek kontynuuje pewną tradycję, bowiem odkąd turniej funkcjonuje w tej formie, zawsze bierze w nim udział. To już czwarty rok z rzędu, gdy Iga zainauguruje rywalizację od zmagań teamów. Oprócz mistrzyni Wimbledonu, w naszej kadrze zobaczymy Huberta Hurkacza, Katarzynę Kawę, Daniela Michalskiego, Katarzynę Piter oraz Jana Zielińskiego.

      United Cup: Reprezentacja Polski poznała grupowych rywali

      W nocy z niedzieli na poniedziałek, o godz. 2:00 czasu polskiego, przeprowadzono losowanie. Osiemnaście zespołów, które zakwalifikowały się rozgrywek, podzielono na 6 grup po 3 teamy. Nasza drużyna trafiła do grupy F - razem z Niemcami i Holandią. To oznacza, że już na tym etapie rozgrywek czeka nas rewanżowe starcie za finał z 2024 roku. Wówczas nasi zachodni sąsiedzi pokonali nas w pojedynku o tytuł 2-1, mimo że Hubert Hurkacz posiadał dwa meczbole w potyczce z Alexandrem Zverevem.

      Teraz znów będziemy mieli okazję obejrzeć potyczkę z udziałem tej dwójki. Wrocławianina czeka zatem solidne przetarcie po długiej rozłące z tourem. Iga Świątek zagra w singlu z Evą Lys albo Laurą Siegemund. Jeśli chodzi o rywalizację na linii Polska - Holandia, tutaj raszynianka zmierzy się z Suzan Lamens - triumfatorką turnieju WTA 250 w Osace sprzed roku. Znów zdecydowanie trudniej powinien mieć Hurkacz, któremu przypadnie spotkanie z Tallonem Griekspoorem. Zapowiadają się zatem bardzo ciekawe starcia w męskim singlu.

      Co istotne, nasza reprezentacja rozegra wszystkie spotkania w Sydney. W przypadku awansu do półfinału United Cup nie będzie potrzeby przemieszczania się z drugiej części Australii. Trzy grupy powalczą bowiem w Perth. Tam zobaczymy w akcji m.in. obrońców tytułu - USA. Amerykanie powstrzymali Polskę w finale edycji 2025. Tak się składa, że nasza drużyna nigdy nie wypadła poza czołową "4" tych zmagań (w 2023 zatrzymaliśmy się na półfinale, również po przegranej ze Stanami Zjednoczonymi). Zobaczymy, jak sytuacja potoczy się tym razem.

        Perth

        Grupa A: USA, Hiszpania, Argentyna

        Grupa C: Włochy, Francja, Szwajcaria

        Grupa E: Wielka Brytania, Grecja, Japonia

        Sydney

        Grupa B: Kanada, Belgia, Chiny

        Grupa D: Australia, Czechy, Norwegia

        Grupa F: Niemcy, Polska, Holandia

        Awans do ćwierćfinału wywalczą zwycięzcy grup oraz najlepsza ekipa z drugiego miejsca w danym mieście. Rywalizacja w Perth ruszy 2 stycznia, a w Sydney - dzień później. Finał United Cup 2026 zaplanowano na niedzielę, 11 stycznia.

