Świątek triumfowała, a tak zachował się jej team. Abramowicz wszystko pokazała

Ten turniej Iga Świątek i jej team zapamiętają na długo. Polka przez całe zawody grała na równym, wysokim poziomie, z lekkimi tylko wahaniami. Jak sama twierdziła, czuła, że się rozwija z każdym meczem i było to widać również w jej pojedynku z Paolini. Jej team mógł być z niej dumny.

Iga Świątek w finale WTA w Cincinnati pokonała Jasmine Paolini

Ten mecz nie należał do najłatwiejszych dla Igi Świątek. Presja finału i gra z bardzo dobrze dysponowaną Jasmine Paolini sprawiły, że początkowo nie obyło się bez równej walki gem za gem i festiwalu przełamań. Pierwszy set trwał 57 minut, ale w ostatnim gemie Polka pokazała, że jest w stanie zupełnie zdominować rywalkę.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press

W drugiej partii po raz kolejny głównym "bohaterem" były break pointy. Ostatecznie jednak od stanu 4:3 dla Świątek nie doszło już do żadnego przełamania i Polka zwyciężyła 6:4. Jej team od razu rozpoczął świętowanie.

Daria Abramowicz pokazała, jak świętował team Świątek

Po wszystkim Iga Świątek mogła ustawić się z nowo zdobytym pucharem i cieszyć się ze zwycięstwa. Jej team wciąż czekał w swojej loży, a nim zeszli na kort, by towarzyszyć tenisistce, świetnie bawili się w swojej loży. Postanowiła pokazać to Daria Abramowicz.

Psycholożka Igi Świątek zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widoczny był cały team obecny w Cincinnati, czyli ona, Maciej Ryszczuk, Wim Fissette i agent raszynianki, Jules Mercier. Na selfie zrobionym przez Ryszczuka uwagę zwracał przede wszystkim trzymający zaciśniętą triumfalnie pięść Fissette. Później cała drużyna towarzyszyła Polce na korcie, gdzie nagrano ich z trzymanym pucharem.

Maciej Ryszczuk, Wim Fissette, Daria Abramowicz i Jules Mercier świętują zwycięstwo Igi Świątek Instagram/abramowiczdaria ESP/Instagram

Team Świątek celebruje zwycięstwo Polki Instagram/abramowiczdaria ESP/Instagram

Iga Świątek celebrująca zwycięstwo w finale w Cincinnati Matthew Stockman AFP

Iga Świątek celebrująca zwycięstwo nad Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek w akcji podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati oraz Daria Abraowicz zrzut ekrany Canal+ Sport 2 / BENOIT DOPPAGNE / BELGA MAG / Belga via AFP AFP