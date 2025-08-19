Świątek triumfowała, a tak zachował się jej team. Abramowicz wszystko pokazała
Iga Świątek rozegrała znakomity turniej na kortach w Ohio i w finale WTA w Cincinnati pokonała Jasmine Paolini 7:5, 6:4. Nie wygrywała jednak samotnie - był z nią jej team. Daria Abramowicz w mediach społecznościowych pokazała reakcję swoich kolegów na wygraną podopiecznej. Nastroje w loży były znakomite. Wim Fissette triumfalnie zacisnął pięść.
Ten turniej Iga Świątek i jej team zapamiętają na długo. Polka przez całe zawody grała na równym, wysokim poziomie, z lekkimi tylko wahaniami. Jak sama twierdziła, czuła, że się rozwija z każdym meczem i było to widać również w jej pojedynku z Paolini. Jej team mógł być z niej dumny.
Iga Świątek w finale WTA w Cincinnati pokonała Jasmine Paolini
Ten mecz nie należał do najłatwiejszych dla Igi Świątek. Presja finału i gra z bardzo dobrze dysponowaną Jasmine Paolini sprawiły, że początkowo nie obyło się bez równej walki gem za gem i festiwalu przełamań. Pierwszy set trwał 57 minut, ale w ostatnim gemie Polka pokazała, że jest w stanie zupełnie zdominować rywalkę.
W drugiej partii po raz kolejny głównym "bohaterem" były break pointy. Ostatecznie jednak od stanu 4:3 dla Świątek nie doszło już do żadnego przełamania i Polka zwyciężyła 6:4. Jej team od razu rozpoczął świętowanie.
Daria Abramowicz pokazała, jak świętował team Świątek
Po wszystkim Iga Świątek mogła ustawić się z nowo zdobytym pucharem i cieszyć się ze zwycięstwa. Jej team wciąż czekał w swojej loży, a nim zeszli na kort, by towarzyszyć tenisistce, świetnie bawili się w swojej loży. Postanowiła pokazać to Daria Abramowicz.
Psycholożka Igi Świątek zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widoczny był cały team obecny w Cincinnati, czyli ona, Maciej Ryszczuk, Wim Fissette i agent raszynianki, Jules Mercier. Na selfie zrobionym przez Ryszczuka uwagę zwracał przede wszystkim trzymający zaciśniętą triumfalnie pięść Fissette. Później cała drużyna towarzyszyła Polce na korcie, gdzie nagrano ich z trzymanym pucharem.