Iga Świątek zeszła z kortu, później przekazała wiadomość. Jednak nie odpuści

Iga Świątek bez straty seta dotarła do finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati, a w nim pokonała Jasmine Paolini (7:5, 6:4), pieczętując tym samym pierwszy triumf w tej prestiżowej imprezie. Polka po meczu, w trakcie wywiadu przeprowadzonego na korcie, doceniła klasę włoskiej tenisistki.

"Dziękuję za to, że jesteś zawsze taką pozytywną osobą w szatni. Nie ma zbyt wiele tenisistek wśród nas, które są tak pozytywne jak ty. Zawsze dobrze cię widzieć. Dziękuję ci za to i gratulacje dla całego twojego zespołu za świetną pracę, którą wykonujecie" - powiedziała świeżo upieczona triumfatorka turnieju.

Tenisistka z Raszyna nie miała wiele czasu na świętowanie - jej finałowe starcie zakończyło się około godz. 2 czasu polskiego, trzy godziny później Polka pochwaliła się już zdjęciem z samolotu lecącego do Nowego Jorku. Tam 24 sierpnia startuje wielkoszlemowy US Open, z kolei w dniach 19-20 sierpnia rozegrany zostanie turniej mikstów z udziałem gwiazd światowego formatu.

US Open. Iga Świątek wśród zgłoszonych do miksta

Na liście zgłoszonych do rywalizacji w mikście znalazło się też nazwisko Świątek, ale z racji świetnych wyników 24-latki w Cincinnati jej występ stał pod znakiem zapytania, ponieważ po jej awansie do finału stało się jasne, że kilkanaście godzin później musiałaby zagrać już mecz w Nowym Jorku - Polka i Casper Ruud w 1/8 finału zagrają z Madison Keys i Francesem Tiafoe, a ich bój o ćwierćfinał rozpocznie się we wtorek 19 sierpnia nie przed godz. 18.

Świątek już podczas wywiadu dla Tennis Channel udzielonego po zejściu z kortu dała do zrozumienia, że nie zamierza odpuścić startu w mikście na US Open. "Jestem podekscytowana tym, że lecę dzisiaj i gram jutro (finał zakończył się około godz. 20 czasu lokalnego w poniedziałek - przyp. red.)" - podkreśliła. A następnie wpisem na Instagramie potwierdziła swoje plany dotyczące lotu do Nowego Jorku.

O mój Boże, co za turniej... Mega dumna i szczęśliwa. Teraz tylko próbuję zdążyć na mój lot, więc możemy się jutro zobaczyć na US Open

Na wpis Świątek zareagował jej partner w mikście, Casper Ruud. "Wspaniale! Do zobaczenia jutro" - napisał, co tylko potwierdza, że Polka i Norweg we wtorkowy wieczór staną do walki o ćwierćfinał turnieju mikstowego.

