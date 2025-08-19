Pokonana przez Świątek Paolini od razu zaczęła mówić o Polce. Niebywałe sceny w Cincinnati

Już pierwszy gem finału WTA Cincinnati sugerował, że możemy być świadkami zaciętego starcia. Jasmine Paolini przystępowała do walki o tytuł z pozycji tenisistki, która nie jest postrzegana jako faworytka. W końcu nigdy w karierze z Igą Świątek wygrać jej się nie udało.

Wielkie emocje w finale w Cincinnati. Paolini postawiła się Świątek

Finał rozpoczęła w sposób wymarzony - przełamała szybko Igę i po upływie nieco ponad kwadransa prowadziła już 3:0. Od tamtego momentu Polka się jednak przebudziła, wygrała cztery kolejne gemy i wyszła na prowadzenie. Finalnie set zakończył się wynikiem 7:5 dla podopiecznej Wima Fissette'a.

W drugiej partii Swiątek nie pozwoliła już rywalce tak mocno odskoczyć. Paolini wciąż "oddawała" mało punktów, unikając niewymuszonych błędów, ale przewaga była coraz bardziej po stronie polskiej tenisistki. Drugi set rozpoczął się od przełamania z obu stron. W piątym gemie reprezentantka Włoch kolejny raz przegrała podanie, ale po chwili odpowiedziała tym samym i zrobiło się zamiast 4:2 to 3:3.

O ile przy stanie 5:3 Jasmine Paolini dała radę jeszcze obronić gema, o tyle przy kolejnym podaniu Świątek była już bezradna. Tym samym po niemal dwóch godzinach walki to raszynianka triumfowała 7:5, 6:4 i to w jej ręce powędrował tytuł w Cincinnati.

Paolini ruszyła po trofeum z uśmiechem na ustach. Od razu zwróciła się do Igi Świątek

Pomimo porażki Paolini z uśmiechem na ustach podeszła do mikrofonu w trakcie ceremonii. Zaczęła od zwrócenia się do zwyciężczyni.

Iga grałaś świetnie. Gratulacje dla ciebie i całego twojego zespołu

- Wielkie podziękowania dla Sary Errani, z którą byłyśmy w półfinale i która wspierała mnie mocno. Wiele się nauczyłam od ciebie, dziękuję ci bardzo [...] Wy kibice też byliście niesamowici. Uwielbiam tutaj grać. To były dwa niesamowite tygodnie po dwóch trudnych miesiącach. Doszłam do finału, odnalazłam swój poziom, a to dzięki Wam. Czułam wasze wsparcie już od 1. rundy. Czułam tę miłość i podczas meczów singlowych i deblowych - dodała sympatyczna Włoszka.

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO

Jasmine Paolini Wally Nell Newspix.pl

Iga Świątek Wally Nell Newspix.pl

Jasmine Paolini Frey/TPN/Getty Images Getty Images