Świątek triumfuje w Cincinnati, ale co stało się potem. Pilny komunikat WTA, już jasne

Zapowiadało się, że Iga Świątek w finale WTA Cincinnati spotka się z Aryną Sabalenką, na co mocno czekali kibice. Dość niespodziewanie jednak Białorusinka poległa gładko w dwóch setach w ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną, ograną później przez raszyniankę w półfinale.

O pierwszy w karierze tytuł w Cincinnati Idze przyszło zmierzyć się z Jasmine Paolini. Chociażby z uwagi na historię pojedynków z Włoszką, uchodziła za wyraźną faworytkę. W końcu reprezentantka Italii o polskich korzeniach nigdy jeszcze ze Świątek nie wygrała.

Problemy Świątek, a potem zwrot akcji. Zacięty finał w Cincinnati

Finał rozpoczął się dla Świątek kiepsko - została od razu przełamała i musiała walczyć o powrót od stanu 0:3. Paolini skrzętnie wykorzystywała mnogość niewymuszonych błędów młodszej rywalki. A ta wyglądała z akcji na akcję na coraz bardziej sfrustrowaną.

Niespodziewanie doszło jednak do zwrotu akcji. Świątek wygrała pięć kolejnych gemów z rzędu, a po niecałej godzinie gry dopisała do swojego konta seta z wynikiem 7:5.

Drugi set miał już nieco inny przebieg, choć także był wyrównany. Paolini popełniała niewiele niewymuszonych błędów, zmuszając Świątek do zwiększonego wysiłku i ryzykowania. W piątym gemie 24-latka zdołała przełamać rywalkę, ale ta po chwili odpowiedziała tym samym.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie.

Świątek z tytułem, jest pilny komunikat WTA.

Obu zawodniczkom udzielały się nerwy i stres, ale lepiej poradziła sobie z nim na szczęście Iga Świątek. Polka triumfowała w drugim secie, domykając triumf w finale 7:5, 6:4 i sięgnęła po pierwszy tytuł w Cincinnati.

Tuż po zakończeniu finału prestiżowego turnieju nadszedł komunikat ze strony WTA. Powiedzieć, że wyjątkowy, to jak nie powiedzieć nic.

Kolejny klejnot w jej koronie! Iga Świątek pokonuje Jasmine Paolini 7:5, 6:4 i sięga po raz pierwszy w karierze po tytuł w Cincinnati.

Zwycięstwo pozwoli Świątek w najnowszym zestawieniu odzyskać pozycję wiceliderki rankingu WTA. Polka występem w Cincinnati wysłała jasny sygnał dla rywalek przed US Open.

Iga Świątek

Jasmine Paolini