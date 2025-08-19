Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tytuł Świątek i kłopoty Sabalenki. Spełnia się czarny scenariusz Aryny, tuż przed US Open

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Jeszcze nie tak dawno Aryna Sabalenka była dominatorką jeśli chodzi o sezon 2025. Stabilna forma 27-latki sprawiała, że w obu rankingach przodowała z ogromną przewagą i wydawało się, że jej pozycja na koniec roku jest niezagrożona. Chociaż w głównym zestawieniu różnica między nią i Igą Świątek wciąż jest imponująca, tak w notowaniu Race nasza tenisistka wyraźnie się zbliżyła do Białorusinki i to tuż przed US Open. Polka jest już bliska tego, by wkrótce wrócić na szczyt. Oto co się musi wydarzyć.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek jako jedyne na ten moment uzyskały kwalifikację do WTA Finals 2025
Aryna Sabalenka i Iga Świątek jako jedyne na ten moment uzyskały kwalifikację do WTA Finals 2025MARTIN KEEP / WILLIAM WEST / AFPAFP

Chociaż Aryna Sabalenka nie zdobyła jak dotąd żadnego wielkoszlemowego tytułu w tym sezonie, Białorusinka zbudowała sobie ogromną przewagę w rankingu. To efekt regularności i wysokiej formy, jaką prezentowała od dłuższego czasu. W pewnym momencie wydawało się, że tenisistka z Mińska może być niedościgniona w 2025 roku. Iga Świątek notowała gorsze rezultaty, a innym zawodniczkom trudno było nawiązać wyrównaną walkę w kobiecym zestawieniu z 27-latką.

Zobacz również:

Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati
Iga Świątek

Iga Świątek przemówiła po finale WTA Cincinnati. Od razu zwróciła się do Jasmine Paolini

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Od momentu, gdy raszynianka wygrała Wimbledon, sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Polka rozpoczęła stopniową pogoń za Sabalenką. Przed turniejem WTA 1000 w Cincinnati nasza reprezentantka traciła 5077 pkt do Aryny. Zmagania w stanie Ohio sporo zmieniły w tej kwestii. Nie dość, że Iga awansowała na drugie miejsce kosztem Coco Gauff, to jeszcze odrobiła ponad jedną trzecią różnicy do Białorusinki. Aktualna liderka posiada 12225 "oczek" - o 3292 więcej od Świątek. W trakcie jednych zmagań raszynianka odrobiła aż 1785 pkt.

    Zobacz również:

    Jasmine Paolini
    Tenis

    Pokonana przez Świątek Paolini od razu zaczęła mówić o Polce. Niebywałe sceny w Cincinnati

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki

      Ranking WTA Race: Iga Świątek coraz bliżej Aryny Sabalenki

      Tuż przed US Open nasza reprezentantka wywarła sporą presję na 27-latce. Gdy popatrzymy na ranking sezonowy, tam Świątek traci już tylko 507 "oczek" do liderującej Sabalenki. Aryna posiada 7610 pkt, a Iga - 7103. To właśnie zestawienie WTA Race najlepiej odzwierciedla sytuację, jaka może zaistnieć na koniec roku. Pozycja Białorusinki na szczycie jest coraz bardziej zagrożona. Niewykluczone, że o tym, kto będzie "1" po ostatnim turnieju sezonu, znów zdecyduje WTA Finals - tak jak to miało miejsce dwa lata temu oraz przed rokiem. Póki co obie jako jedyne mają zagwarantowany udział w tej imprezie.

      Zobacz również:

      Iga Świątek rywalizowała z Jasmine Paolini o tytuł WTA 1000 w Cincinnati
      Iga Świątek

      Świątek odpowiedziała Paolini, pasjonujący finał WTA Cincinnati. Polka mistrzynią turnieju

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Teoretycznie Sabalenka może stracić pozycję numer jeden w głównym zestawieniu już po US Open, mimo że jeszcze nie tak dawno wydawało się to abstrakcją. Białorusinka musiałaby jednak nie dotrzeć do ćwierćfinału w Nowym Jorku, a Iga lub Coco potrzebowałyby zwycięstwa w całej imprezie, by znaleźć się na szczycie kobiecego zestawienia po ostatnich wielkoszlemowych rozgrywkach w tym sezonie. Szansa na zmianę liderki 8 września jest zatem niewielka. Polka udowodniła jednak w ostatnich tygodniach, że nigdy nie wolno jej skreślać.

        To, co dzieje się w tym sezonie, coraz bardziej przypomina sytuację z ubiegłego sezonu. Tam Świątek zdominowała pierwszą część roku, ale później miała sporo kłopotów i została wyprzedzona przez Sabalenkę. Teraz może nastąpić rewanż. Nawet jeśli Iga nie zdoła wyprzedzić Aryny po US Open, to ew. bardzo dobry wynik w Nowym Jorku może ją znacząco przybliżyć do tego, by zaatakować szczyt rankingu w następnych tygodniach. Poza US Open, Polka broni jeszcze tylko punktów za WTA Finals. W sumie w tych dwóch turniejach zgromadziła przed rokiem 830 pkt. Tymczasem Białorusinka ma do obrony aż 3615 "oczek". Szykuje się zatem kolejna pasjonująca końcówka sezonu.

        Zobacz również:

        Carlos Alcaraz i Jannik Sinner walczyli o tytuł ATP Masters 1000 w Cincinnati
        Tenis

        5:0 i koniec. Krecz w finale Alcaraz - Sinner. Doszło do zmiany na tronie w Cincinnati

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk

          Ranking WTA Race (stan na 18.08.2025):
          1. Aryna Sabalenka - 7610 pkt (=)
          2. Iga Świątek - 7103 pkt (=)
          3. Coco Gauff - 4944 pkt (=)
          4. Madison Keys - 4440 pkt (=)
          5. Mirra Andriejewa - 4059 pkt (=)
          6. Amanda Anisimova - 3608 pkt (=)
          7. Jelena Rybakina - 3511 pkt (+1)
          8. Jessica Pegula - 3430 pkt (-1)
          9. Jasmine Paolini - 3396 pkt (=)
          10. Elina Switolina - 2596 pkt (=)
          ...
          38. Magda Linette - 1080 pkt (+3)
          64. Magdalena Fręch - 687 pkt (=)

          Zobacz również:

          Iga Świątek celebrująca zwycięstwo w finale w Cincinnati
          Iga Świątek

          Iga Świątek zeszła z kortu, później przekazała wiadomość. Jednak nie odpuści

          Katarzyna Koprowicz
          Katarzyna Koprowicz
          Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEOAP© 2025 Associated Press
          Kobieta w jasnoniebieskiej czapce z daszkiem i sportowej koszulce wykonuje energiczny gest zaciskając pięść, skupiona podczas rywalizacji sportowej na korcie tenisowym, w tle rozmyta publiczność
          Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
          Kobieta w sportowym stroju, patrząca w górę z poważnym wyrazem twarzy, na tle rozmytego niebieskiego obiektu sportowego.
          Aryna SabalenkaDYLAN BUELLAFP
          Dwie tenisistki obejmują się przy siatce po zakończonym meczu, obie ubrana w stroje sportowe, jedna z czapką i rakietą, druga w kolorowej opasce na ręce.
          Iga Świątek i Aryna SabalenkaALAIN JOCARDAFP

          Najnowsze

        • Piłka nożna
        • Żużel
        • Zimowe
        • Koszykówka
        • Sporty walki
        • Siatkówka
        • Hokej
        • Piłka ręczna
        • Tenis
        • Motorowe
        • Inne
        • Redakcja