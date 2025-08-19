Tytuł Świątek i kłopoty Sabalenki. Spełnia się czarny scenariusz Aryny, tuż przed US Open

Chociaż Aryna Sabalenka nie zdobyła jak dotąd żadnego wielkoszlemowego tytułu w tym sezonie, Białorusinka zbudowała sobie ogromną przewagę w rankingu. To efekt regularności i wysokiej formy, jaką prezentowała od dłuższego czasu. W pewnym momencie wydawało się, że tenisistka z Mińska może być niedościgniona w 2025 roku. Iga Świątek notowała gorsze rezultaty, a innym zawodniczkom trudno było nawiązać wyrównaną walkę w kobiecym zestawieniu z 27-latką.

Od momentu, gdy raszynianka wygrała Wimbledon, sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Polka rozpoczęła stopniową pogoń za Sabalenką. Przed turniejem WTA 1000 w Cincinnati nasza reprezentantka traciła 5077 pkt do Aryny. Zmagania w stanie Ohio sporo zmieniły w tej kwestii. Nie dość, że Iga awansowała na drugie miejsce kosztem Coco Gauff, to jeszcze odrobiła ponad jedną trzecią różnicy do Białorusinki. Aktualna liderka posiada 12225 "oczek" - o 3292 więcej od Świątek. W trakcie jednych zmagań raszynianka odrobiła aż 1785 pkt.

Ranking WTA Race: Iga Świątek coraz bliżej Aryny Sabalenki

Tuż przed US Open nasza reprezentantka wywarła sporą presję na 27-latce. Gdy popatrzymy na ranking sezonowy, tam Świątek traci już tylko 507 "oczek" do liderującej Sabalenki. Aryna posiada 7610 pkt, a Iga - 7103. To właśnie zestawienie WTA Race najlepiej odzwierciedla sytuację, jaka może zaistnieć na koniec roku. Pozycja Białorusinki na szczycie jest coraz bardziej zagrożona. Niewykluczone, że o tym, kto będzie "1" po ostatnim turnieju sezonu, znów zdecyduje WTA Finals - tak jak to miało miejsce dwa lata temu oraz przed rokiem. Póki co obie jako jedyne mają zagwarantowany udział w tej imprezie.

Teoretycznie Sabalenka może stracić pozycję numer jeden w głównym zestawieniu już po US Open, mimo że jeszcze nie tak dawno wydawało się to abstrakcją. Białorusinka musiałaby jednak nie dotrzeć do ćwierćfinału w Nowym Jorku, a Iga lub Coco potrzebowałyby zwycięstwa w całej imprezie, by znaleźć się na szczycie kobiecego zestawienia po ostatnich wielkoszlemowych rozgrywkach w tym sezonie. Szansa na zmianę liderki 8 września jest zatem niewielka. Polka udowodniła jednak w ostatnich tygodniach, że nigdy nie wolno jej skreślać.

To, co dzieje się w tym sezonie, coraz bardziej przypomina sytuację z ubiegłego sezonu. Tam Świątek zdominowała pierwszą część roku, ale później miała sporo kłopotów i została wyprzedzona przez Sabalenkę. Teraz może nastąpić rewanż. Nawet jeśli Iga nie zdoła wyprzedzić Aryny po US Open, to ew. bardzo dobry wynik w Nowym Jorku może ją znacząco przybliżyć do tego, by zaatakować szczyt rankingu w następnych tygodniach. Poza US Open, Polka broni jeszcze tylko punktów za WTA Finals. W sumie w tych dwóch turniejach zgromadziła przed rokiem 830 pkt. Tymczasem Białorusinka ma do obrony aż 3615 "oczek". Szykuje się zatem kolejna pasjonująca końcówka sezonu.

Ranking WTA Race (stan na 18.08.2025):

1. Aryna Sabalenka - 7610 pkt (=)

2. Iga Świątek - 7103 pkt (=)

3. Coco Gauff - 4944 pkt (=)

4. Madison Keys - 4440 pkt (=)

5. Mirra Andriejewa - 4059 pkt (=)

6. Amanda Anisimova - 3608 pkt (=)

7. Jelena Rybakina - 3511 pkt (+1)

8. Jessica Pegula - 3430 pkt (-1)

9. Jasmine Paolini - 3396 pkt (=)

10. Elina Switolina - 2596 pkt (=)

...

38. Magda Linette - 1080 pkt (+3)

64. Magdalena Fręch - 687 pkt (=)

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Aryna Sabalenka DYLAN BUELL AFP

Iga Świątek i Aryna Sabalenka ALAIN JOCARD AFP