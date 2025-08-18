Co się działo po półfinale Świątek? Znamy kulisy. Trener Polki chwycił za telefon

Iga Świątek stanęła w niedzielny wieczór przed kolejną w swojej karierze szansą na awans do finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W dwóch poprzednich edycjach tej imprezy polska tenisistka zatrzymywała się na półfinale, lecz teraz zdołała przebić ten pułap, pewnie pokonując w dwóch setach 10. rakietę świata - Jelenę Rybakinę (7:5, 6:3).

Po spotkaniu Iga Świątek była pod wrażeniem tego, na jaki poziom wzniosła się zarówno Jelena Rybakina, jak i ona sama. - To z pewnością był ciężki mecz. Na początku poziom był szalony, grałyśmy tak szybko, że czasem nie mogłyśmy dobiec do drugiej piłki. Byłam tu jednak, żeby grać na wysokiej intensywności i z dobrą jakością i jestem ogromnie zadowolona z mojego występu. Serwowałam znacznie lepiej, więc chyba nic bym nie zmieniła - stwierdziła nasza była liderka światowego rankingu, zadowolona z awansu do finału.

Triumf raszynianki nad Jeleną Rybakiną był tym cenniejszy, że pozwolił jej także już oficjalnie zakwalifikować się do tegorocznej imprezy WTA Finals i przy okazji ustanowić również kilka wyjątkowych osiągnięć.

Iga Świątek w finale turnieju WTA w Cincinnati. Tak "świętowała" Polka

Jak Iga Świątek celebrowała awans do finału "tysięcznika" w Cincinnati? Za kulisy pomeczowych scen zabrał fanów Polki znany tenisowy fotograf, publikujący swoją twórczość na profilu "Jimmie48 Photography".

Jak się okazało, po opuszczeniu kortu trener 24-latki Wim Fissette chwycił za telefon i połączył się za pośrednictwem wideorozmowy ze swoją rodziną, która miała w ten sposób okazję porozmawiać nie tylko z Igą Świątek, ale i stojącą tuż obok Darią Abramowicz.

Warto podkreślić, że belgijski szkoleniowiec często chwali się w mediach społecznościowych tym, jak jego najbliżsi - a zwłaszcza dzieci - ekscytują się kolejnymi spotkaniami z udziałem Igi Świątek.

Po zakończeniu swojego niedzielnego meczu nasza reprezentantka mogła skupić się na regeneracji, śledząc przy tym także losy drugiego półfinału, który miał wyłonić rywalkę, z którą przyjdzie jej w poniedziałek zagrać o tytuł. Ostatecznie górą była w nim mająca polskie korzenie reprezentantka Włoch Jasmine Paolini, która ograła w trzech setach (6:3, 6:7[2], 6:3) Rosjankę Weronikę Kudiermietową.

