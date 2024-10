Poruszenie po ruchu Igi Świątek. Jest reakcja z Rosji. Potężne wsparcie dla Sabalenki

To, że Iga Świątek straci fotel liderki światowego rankingu jeszcze przed turniejem WTA Finals, było pewne. Wydawało się jednak, że dojdzie do tego dopiero 28 października, a tymczasem do przewrotu w zestawieniu czołowych tenisistek doszło już w miniony poniedziałek. Wszystko z powodu redukcji liczby punktów, o czym pisaliśmy TUTAJ . I tak po 50 kolejnych tygodniach "panowania" Polki, na szczyt powróciła Aryna Sabalenka. Pytanie jednak, na jak długo.

