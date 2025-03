Już wiadomo, że polski klub tych warunków nie spełni. Termin właśnie minął

Kiedy jesienią 2024 wyszło na jaw, że Stal Gorzów jest zadłużona po uszy , w klubie szybko zmieniono prezesa, zorganizowano zbiórkę pieniędzy, zmobilizowano sponsorów, a dodatkowo przygotowano plan naprawczy pokazujący, jak Stal chce się pozbyć długu. Zespół licencyjny nie chciał topić legendarnego klubu. Stal spłaciła najpilniejsze wierzytelności (4 miliony) i dostała czas do połowy marca na uregulowanie pozostałych należności.

Stal Gorzów podpisywała milionowy kontrakt, a prezes Dariusz Wróbel miał smutną minę

W ostatnich dniach sytuacja była tak napięta, że prezes Dariusz Wróbel nawet się nie uśmiechał , podpisując kontrakt z nowym sponsorem tytularnym - Grupą Gezet. Wielu widząc minę prezesa, sądziło, że to koniec, że Stal nie spełni najważniejszego z warunków. Tego dotyczącego kasy.

- Udało się. Zrobiliśmy to - przywitał nas prezes Wróbel, kiedy zadzwoniliśmy do niego z pytaniem, czy Stal rzutem na taśmę pozbędzie się długów, zamieniając pożyczki od sponsorów na akcje. Okazało się, że Wróbel już od kilku dni był gotowy na cały proces. Czekał tylko na "test prywatnego inwestora". Stal musiała sporządzić ten dokument, żeby z pomocą mogło przyjść miasto. Sponsorzy uzależniali zamianę pożyczek na akcję od wejścia miasta do spółki.