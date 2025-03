Gorąco przed meczem Świątek. Rosjanka spytana o Polkę, wrócił temat Dubaju

Rosjanka jest jedną z rewelacji sezonu. Triumfowała już między innymi w Dubaju, co sprawiło, że coraz baczniej przygląda się jej tenisowy świat. Ostatnio laurkę nastolatce wystawiła choćby zachwycona Maria Szarapowa . "Mirra Andriejewa to kolejny talent, za którym trzymam kciuki. Niedawno znalazła się w pierwszej dziesiątce, więc zdecydowanie warto ją obserwować" - przekazała w wywiadzie udzielonym portalowi "popsugar.com" .

Andriejewa zapytana o Dubaj. Już o tym nie myśli, skupia się na tym co tu i teraz

Polsko-rosyjskie starcie zapowiada się ekscytująco. Obie tenisistki mają bezpośredni bilans 1:1, dlatego też w Indian Wells któraś z nich będzie cieszyć się podwójnie. Dziennikarze już zaczęli podgrzewać atmosferę i zapytali nastolatkę o Igę Świątek oraz ostatnią potyczkę w Dubaju. "Zawsze miło jest pokonać czołową zawodniczkę. To było moje pierwsze zwycięstwo nad nią. Nie daje mi to jednak żadnej korzyści przed naszym kolejny meczem, ponieważ to, co się stało, się stało, a przeszłość należy do przeszłości" - przekazała, cytowana przez "The Tennis Letter".