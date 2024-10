Sytuacja Świątek i Sabalenki się powtarza. Oto faworytka do triumfu w finałach WTA

Sabelenka wróciła na pierwsze miejsce w rankingu w poniedziałek , wyprzedzając Świątek. Przed rokiem na czołową pozycję Białorusinka awansowała po wielkoszlemowym US Open. Utrzymała ją do finałów WTA w Cancun, gdzie Polka zaprezentowała się perfekcyjnie , wygrywając wszystkie mecze i całą imprezę, a także ponownie zostając numerem jeden na świecie.

Teraz 26-letnia tenisistka z Mińska ma mieć jednak większe szanse na utrzymanie czołowej pozycji niż przed 12 miesiącami. Przede wszystkim przystąpi do turnieju w Rijadzie po wywalczeniu dwóch tytułów wielkoszlemowych w tym roku. W styczniu obroniła go w Australian Open, a niedawno, pierwszy raz w karierze, triumfowała w US Open.