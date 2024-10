WTA ogłasza, chodzi o powrót Świątek na fotel liderki. Jest nutka optymizmu

To w końcu kiedyś musiało się stać. Iga Świątek 21 października straciła pierwsze miejsce w zestawieniu WTA na rzecz Aryny Sabalenki . Spadek w rankingu ma przede wszystkim związek z odpuszczeniem przez raszyniankę azjatyckich turniejów. Oczywiście w formie znajduje się również sama Białorusinka, w końcu solidna zdobycz punktowa nie znalazła się bez powodu na jej koncie. Fakty są jednak takie, że gdyby nasza rodaczka nie udała się na dłuższą przerwę, to mińszczance byłoby dużo trudniej ponownie zostać czołową rakietą globu.

Do końca roku sytuacja jeszcze może się odmienić. Przed obiema sportsmenkami jeden z najważniejszych turniejów w ostatnich dwunastu miesiącach. Mowa o WTA Finals. W Arabii Saudyjskiej do zgarnięcia jest nawet 1500 punktów. Warunek? Triumf we wszystkich spotkaniach. Właśnie dlatego Iga Świątek wciąż nie stoi na straconej pozycji, co zauważyła sama WTA, publikując na oficjalnej stronie internetowej korzystne scenariusze dla Polki. "Czego Sabalenka i Świątek potrzebują, aby zająć pierwsze miejsce" - czytamy w tytule.