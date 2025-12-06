Pod koniec maja 2024 roku Jakub Moder poślubił swoją ukochaną, Agatę. W ich mediach społecznościowych nie pojawia się zbyt wiele wspólnych zdjęć i para w większości przypadków bardzo dba o swoją prywatność. Tym razem jednak postanowili zrobić wyjątek, by ogłosić coś niezwykle dla nich ważnego.

Jakub Moder został ojcem

"Witaj w domu" - tak opisał serię pierwszych zdjęć ze swoim dzieckiem Jakub Moder. Piłkarz z wypiekami na twarzy czekał na to, aż jego potomek przyjdzie na świat i wreszcie, 5 grudnia, mógł ogłosić wszystkim dobrą nowinę.

Na zdjęciach pomocnik reprezentacji Polski pokazał m.in. wspólne chwile na porodówce, gdzie przyciskał noworodka do swojej klatki piersiowej, by w ten sposób przywitać się z maluszkiem. Poinformował też, że jemu i jego żonie urodził się chłopiec, któremu nadali imię Leo.

Jakub Moder się cieszy, popłynęły gratulacje

Pod postem od razu pojawiły się gratulacje. Odezwało się wielu kolegów Modera, w tym Kamil Jóźwiak, Kamil Grosicki, Sławomir Peszko, Piotr Zieliński czy Mateusz Skrzypczak. Swoje trzy grosze dodał też Tymoteusz Puchacz. "Leo Moder - on nawet nie wie, jak bardzo wygrał jeszcze" - gratulował piłkarz.

Do gratulacji dołączyły też kluby, w tym Feyenoord, Odra Opole czy Lech Poznań. Przed piłkarzem teraz czas na skupienie na byciu rodzicem i jednocześnie na tym, by rozwijać dalej sportową karierę i utrzymać rodzinę.

