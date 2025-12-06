Partner merytoryczny: Eleven Sports

Norweski szturm na Wisłę. Polacy tracą dystans, a Słoweńcy gonią Austriaków

Rafał Sierhej
Aleksy Kiełbasa

Rafał Sierhej, Aleksy Kiełbasa

Sobotnia walka o punkty na skoczni w Wiśle nie była dla Polaków zbyt udana. Najlepiej spisał się Piotr Żyła, ale jako kadra nie udało się Biało-Czerwonych zdobyć zbyt wielu punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów, co więcej zdecydowanie lepiej spisali się Norwegowie, którzy uciekają naszym skoczkom. Które miejsce Polska zajmuje w Pucharze Narodów? Tabela, klasyfikacja.

Maciej Maciusiak
Maciej MaciusiakMarcin Golba/NurPhotoAFP

Pierwszy konkurs indywidualny Pucharu Świata na skoczni w Wiśle był już siódmym konkursem w tym sezonie zaliczanym do klasyfikacji Pucharu Narodów. Na otwarcie rozegrano zawody mikstów, w których Polska zajęła dobre 6. miejsce, a w kolejnych dniach odbyły się już tylko zmagania indywidualne. Które miejsce aktualnie zajmują polscy skoczkowie?

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Polscy skoczkowie podczas PŚ w Wiśle zdobyli kolejne punkty do Pucharu Narodów

Przypomnijmy, że Pucharu Narodów w skokach narciarskich zaliczają się zarówno punkty z konkursów drużynowych, mikstów i super duetów, jak i zawodów indywidualnych. Oto jak wygląda punktacja:

  • Punktacja w konkursach indywidualnych: 100, 80, 60, 50, 45, 40, 36, 32, 29, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (miejsca 1-30);
  • Punktacja w konkursach drużynowych: 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100, 50 (miejsca 1-8);
  • Punktacja w konkursach par mieszanych: 200, 175, 150, 125, 100, 75, 50, 25 (miejsca 1-8);
  • Punktacja w konkursach super duetów: 200, 160, 120, 100, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.

W pierwszym w tym sezonie konkursie drużyn mieszanych Polska zajęła szóste miejsce, co oznacza, że do klasyfikacji Pucharu Narodów dostaliśmy 75 punktów. Ponadto w kolejnych zawodach regularnie punktowali Kamil Stoch i Kacper Tomasiak, a ze zmiennym szczęściem udawało się to pozostałym Biało-Czerwonym. Po pięciu sześciu konkursach w ramach Pucharu Świata skoczkowie Macieja Maciusiaka zajmowali 6. miejsce z dorobkiem 265 punktów.

Sobotni konkurs w Wiśle nie poprawił znacząco sytuacji Biało-Czerwonych. Nasi skoczkowie zdobyli bowiem wspólnie ledwie 29 punktów. Zdecydowanie lepiej wypadli Norwegowie, którzy powiększyli swoje konto o 67 punktów i uciekają Polakom. Stratę do Austrii znacząco zmniejszyli Słoweńcy.

Czołówka klasyfikacji Pucharu Narodów w skokach narciarskich. Oto miejsce Polski [WRZUCIŁEM STARĄ TABELĘ]

  1. Austria - 1283 pkt
  2. Słowenia - 1065 pkt
  3. Japonia - 864 pkt
  4. Niemcy - 726 pkt
  5. Norwegia - 351 pkt
  6. Polska - 294 pkt
Skocznia narciarska w Wiśle
Skocznia narciarska w WiśleDamian KlamkaEast News
Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie wykonuje skok na tle ciemnego nieba, w pełnym locie z widoczną numeracją startową, kaskiem ochronnym oraz nartami marki Fischer.
Kamil Stoch ma dobre wspomnienie związane ze skocznią w Wiśle-MalinceMarcin GolbaAFP

