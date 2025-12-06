Obecnie FC Barcelona - nawet pomimo dotkliwych porażek z Sevillą (1:4) i Realem Madryt (1:2) - zasiada na fotelu lidera tabeli La Liga. Nad drugimi "Królewskimi" Katalończycy mają tylko jeden punkt przewagi. W ostatnich tygodniach mogłoby się wydawać, że zespół prowadzony przez Hansego Flicka złapał niewielki kryzys, jednak na papierze, przynajmniej na krajowym podwórku, nie ma powodów do zmartwień.

W ostatnim spotkaniu Barcelona pokonała u siebie 3:1 Atletico Madryt. Na wynik ten gospodarze musieli się nieźle napracować. Mecz od pierwszej minuty rozpoczął Robert Lewandowski, który zmarnował rzut karny przy stanie 1:1. Zdecydowanie był to jeden z najgorszych występów polskiego napastnika w tym sezonie.

Już wszystko jasne. Tak Barcelona zagra z Betisem

Zgodnie z terminarzem w sobotę 6 grudnia Barcelona rozegra wyjazdowy mecz z Realem Betis. Przed jego startem wiedzieliśmy, że Flick nie będzie mógł skorzystać m.in. z Gaviego, który leczy kontuzje. Z problemami osobistymi zmaga się także Ronald Araujo.

W dwóch ostatnich starciach na murawie nie wiedzieliśmy także Frenkiego de Jonga. Kibiców "Dumy Katalonii" cieszyć może jednak powrót Pedriego - najważniejszego zawodnika w zespole, które rządzi w środku pola.

Około godziny przed spotkaniem z Betisem w mediach społecznościowych mistrzów Hiszpanii pojawił się wyjściowy skład, w jakim goście rozpoczną mecz. Czy mimo słabej formy na tle Atletico Madryt niemiecki trener znów zaufał Lewandowskiemu? Okazuje się, że nie. Kapitan reprezentacji Polski zacznie na ławce rezerwowych.

Oto skład Barcelony na mecz z Realem Betis:

- Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Pedri, Eric Garcia - Marcus Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres, Roony Bardghji

