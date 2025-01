Iga Świątek wybuczana, później pod ścianą postawiony Australijczyk. Próbował wybrnąć

Iga Świątek została wybuczana za swoją odpowiedź

Iga Świątek świetnie spisała się na korcie, ale nie zrobiła najlepszego wrażenia na miejscowych kibicach. Jelena Dokić postanowiła dać jej parasolkę w ramach prezentu w związku z deszczami nawiedzającymi Melbourne, ale zapytała również o to, jak kawowo miasto, w którym odbywa się Australian Open, wypada na tle reszty świata.

Iga Świątek: To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu. WIDEO

"Iga powiedziała, że kawa jest lepsza w Sydney... Co masz do powiedzenia na ten temat przed publicznością w Melbourne?" - został zapytany zawodnik. Chwilę się zastanawiał, nim udzielił odpowiedzi. "Muszę mieć kibiców z Melbourne po swojej stronie. Nie ma lepszego miejsca na kawę... niż Australia" - wykręcił się de Minaur. Zdaje się, że to nie koniec kawowych pytań na Australian Open.