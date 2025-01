Przyłapali Igę Świątek przed meczem. Polka musiała się tłumaczyć

Ostatnie miesiące wcale nie były łatwe dla Igi Świątek . Polka po turnieju US Open zrobiła sobie dłuższą przerwę od rywalizacji i na kort wróciła dopiero podczas kończącej sezon imprezy WTA Finals .

AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek: To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu. WIDEO

Iga Świątek: To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Nagrali Igę Świątek przed meczem z Siniakovą. Nagranie hitem w sieci

W poniedziałek 13 stycznia Iga Świątek wróciła do rywalizacji indywidualnej. W Melbourne rozpoczęła się bowiem tegoroczna edycja wielkoszlemowego Australian Open , podczas którego Polka będzie próbowała odebrać mistrzowski tytuł Arynie Sabalence.

Świątek zmagania na australijskich kortach rozpoczęła od pojedynku z Kateriną Siniakovą . Polka pewnie pokonała Czeszkę 6:3, 6:4 i zapewniła sobie awans do kolejnego etapu turnieju. W drugiej rundzie jej rywalką będzie Słowaczka Rebecca Sramkova .

Przed wyjściem na kort kamery przyłapany Igę Świątek w dość intymnej sytuacji. Polka w drodze meleksem na kort założyła bowiem słuchawki na uszy i zamknęła oczy . Nagranie to trafiło do sieci i od razu stało się hitem. Polubiło je już bowiem ponad 9 tys. użytkowników.

Patrząc na to wideo można by pomyśleć, że Iga Świątek próbowała się zrelaksować i wyciszyć przed meczem. Nic bardziej mylnego. W pomeczowym wywiadzie Polka została zapytana o to nagranie i wyjaśniła, że przed meczem nie mogłaby ani medytować, ani słuchać wyciszającej muzyki, ponieważ wtedy nie byłaby tak agresywna na korcie.