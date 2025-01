Układ ponad podziałami. Sprytny plan polskiego klubu

Wraca moda na żużel w Tarnowie

Pod koniec minionego roku politycy z Małopolski poszli o krok dalej. Przyjęli wówczas poprawkę do uchwały budżetowej, dzięki której przeznaczono 5 milionów złotych na niezbędne prace remontowe stadionu i kolejne 2 na promocję Województwa przez sport żużlowy. Bez tego wsparcia Unia dziś byłaby w zupełnie innym miejscu. Co ważne, w całą akcję zaangażowali się politycy z różnych środowisk. Przyszłość tarnowskiego żużla połączyła zwaśnione obozy.

Chcą odbudować klub i wrócić do PGE Ekstraligi

A wracając do tarnowskiej Unii dodajmy, że najbliższy sezon może być wyjątkowo istotny dla klubu. Jeśli faktycznie drużyna sportowo się utrzyma, to za chwilę może pójść za ciosem i powalczyć nawet o awans do PGE Ekstraligi. Prezes Kamil Góral puka od drzwi do drzwi sponsorów i zbiera kasę. Coraz więcej firm chce wspierać żużel. A to w niedalekiej przyszłości może umożliwić budowę drużyny na miarę awansu.