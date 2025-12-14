Kariera Kacpra Potulskiego rozwija się w błyskawicznym tempie. Środkowy defensor w bardzo młodym wieku opuścił akademię Legii Warszawa i wyjechał do Niemiec. Wybór padł na FSV Mainz, występujący w rozgrywkach tamtejszej Bundesligi. Pierwsze dwa lata Potulski spędził w drużynach juniorskich oraz rezerwach, lecz debiut w pierwszym zespole nastąpił bardzo szybko.

Potulski już latem został włączony do kadry pierwszego zespołu Mainz, a na debiut czekał tylko do 2 października i spotkania fazy ligowej Ligi Konferencji z Omonią Nikozja. Jeszcze wcześniej 18-latek otrzymał szansę od Jerzego Brzęczka i zanotował swój premierowy występ w młodzieżowej reprezentacji Polski.

Kacper Potulski początkowo grał jedynie w rozgrywkach Ligi Konferencji. Na arenie międzynarodowej Polak zbierał jednak tak znakomite recenzje, że domagano się debiutu w seniorskim zespole drużyny z Moguncji. Ten nastąpił już po zmianie trenera. Potulski zadebiutował w Bundeslidze w przegranym 0:4 spotkaniu z SC Freiburg. Pomimo bardzo złego wyniku Potulski otrzymał jedną z najlepszych ocen w swoim zespole.

Później Potulskiego zabrakło zarówno w meczu Bundesligi z Borussią Moenchengladbach, jak i starciu w europejskich pucharach przeciwko Lechowi Poznań. Niemcy przy Bułgarskiej zremisowali 1:1 z mistrzem Polski, lecz wynik mógł być zgoła odmienny. Potulski starcie w Poznaniu obserwował z ławki rezerwowych.

Co za strzał! 18-letni Potulski bohaterem meczu przeciwko Bayernowi

W niedzielne popołudnie wszystko stało się jasne. Drugi mecz na boiskach Bundesligi 18-letni Potulski rozegra przeciwko wielkiemu Bayernowi Monachium. Młodzieżowy reprezentant Polski starcie z liderem niemieckiej ekstraklasy rozpoczął w wyjściowym składzie.

Bayern zgodnie z oczekiwaniami strzelił gola jako pierwszy. W 29. minucie dogranie Serge'a Gnabry'ego strzałem z kilku metrów wykończył Lennart Karl. Tuż przed przerwą byliśmy świadkami szokującego zwrotu akcji, i to z udziałem Polaka. Do piłki ustawionej z prawej strony boiska podszedł William Boving. Reprezentant Danii z rzutu wolnego dośrodkował wprost na głowę Potulskiego, który zdołał pokonać Manuela Neuera.

Tuż po trafieniu na Allianz Arenie pojawił się moment niepewności. Sędziujący ten mecz Robin Braun po konsultacji z arbitrami VAR zdecydował się uznać gola Potulskiego. Było to jego premierowe trafienie w Bundeslidze. To trafienie 18-latka jasno pokazuje, jak fenomenalne wejście do dorosłego futbolu prezentuje ten stoper.

Kacper Potulski ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kacper Potulski Marcin Golba/NurPhoto) (Photo by Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP - PIOTR DZIURMAN/REPORTER AFP

Manuel Neuer w meczu z Feyenoordem Rotterdam JOHN THYS / AFP AFP