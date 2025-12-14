Szubarczyk nie zaczął, a już potężna sensacja. W starciu półfinalisty z Blackpool

Shoot Out jest specyficzną formułą w snookerze - mecz są krótkie, dynamiczne, jeśli gdziekolwiek ma dojść do sensacji, to właśnie tutaj. Tyle że to zawody, które rozgrywane są stosunkowo rzadko, choć mają też od dekady swoje miejsce w Main Tourze. Czyli w rywalizacji z udziałem 128 profesjonalistów.

Tegoroczna edycja miała miejsce między środą i sobotą w Blackpoolu na północy Angli. I co ważniejsze, z udziałem aż trzech reprezentantów Polski. Mateusz Baranowski i Antoni Kowalski odpadli w pierwszej rundzie, 14-letni Michał Szubarczyk - w drugiej. Baranowski i Szubarczyk przyjechali do Lublina na mistrzostwa Polski, ale to nie oni wydawali się być faworytami do końcowego triumfu.

Tę rolę, po sobotnich zmaganiach w Anglii, miał przejąć od nich Julian Bojko. 20-letni Ukrainiec, który jest zawodnik profesjonalnej elity, a w Circus Tower sensacyjnie dotarł aż do finału. I po drodze pokonał Olivera Linesa, Elliota Slessora czy Yuana Sijuna. Dopiero w półfinale uległ 35:44 Stuartowi Binghamowi, choć miał wielką szansę na występ w finale.

Julian Bojko Tai Chengzhe Getty Images

A tytuł ostatecznie wywalczył Anglik Alfie Burden, co jest wielką sensacją. Bo przystępował do zawodów ze statusem amatora, w ostatniej chwili dostał telefon, że może zastąpić innego zawodnika.

I pokazał, w czym tkwi piękno Shoot Outu.

Sensacja na starcie mistrzostw Polski w formule Shoot Out. Półfinalista z Main Touru zaskoczony

W mistrzostwach Polski w Lublinie występuje oczywiście większość zawodników o takim statusie. Z jedynką rozstawiony został broniący tytułu Michał Szubarczyk, już w ćwierćfinale może wpaść na Baranowskiego, a w półfinale na tej ścieżce znalazł sie właśnie Bojko.

Wydawało się bowiem, że 20-latek z Ukrainy, po takim występie jak w Anglii, bez większego problemu będzie pokonywał kolejne przeszkody. Tymczasem już w 1/16 finału zaskoczył go Bartosz Gołąb z Jarosławia, postawił twarde warunki. Dość powiedzieć, że na 3:40 przed końcem Bojko prowadził zaledwie 2:1.

Tyle że chwilę wcześniej zepsuł zagranie na zielonej, a później dał młodemu Polakowi taką okazję. A Gołąb skorzystał. Sytuacja wyglądała zaś tak jak na poniższym zdjęciu.

Bartosz Gołąb wbił tę czerwoną. A później - przez kontynuację z czarną bilą - ustawił sobie mecz z wielkim faworytem screen za TVP Sport materiał zewnętrzny

A później poprawił czarną, dobrze doszedł do kolejnej czerwonej. I uciekł na 27:2. Do końca meczu zostało nieco ponad półtorej minuty, gdy Bojko wrócił jeszcze do stołu. Wbił czerwoną, poprawił niebieską, ale w kolejnym zagraniu już popełnił błąd. Było jasne, że nie da rady już dogonić Polaka, ostatecznie wszystko skończyło się przed upływem czasu. 20-latek z Ukrainy poddał spotkanie. Końcowy wynik to 27:8.

O godz. 18.36 swój pierwszy mecz rozegra Michał Szubarczyk - jego rywalem będzie Piotr Murat, czyli obecny wiceprezes Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego, a kiedyś pięciokrotny mistrz kraju.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

