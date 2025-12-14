Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szubarczyk nie zaczął, a już potężna sensacja. W starciu półfinalisty z Blackpool

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W sobotę późnym wieczorem zakończyły się prestiżowe zawody Snooker Shoout Out 2025 - dla zawodowców z Main Tour, ale i z udziałem Polaków. Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski z Anglii dotarli do Polski, dziś w Lublinie odbywają się mistrzostwa Polski w tej formule. To nie oni byli jednak faworytami, a Julian Bojko - jedna z gwiazd rywalizacji w Blackpolu. W sobotę po godz. 23 polskiego czasu walczył o finał na Wyspach. A dziś w Polsce w meczu z jego udziałem doszło do potężnej sensacji.

Młody zawodnik snookera w białej koszuli okazuje radość po udanym zagraniu, w tle stół bilardowy z rozsypanymi bilami i widocznym banerem mistrzostw.
Bartosz Gołąb sprawił w Lublinie potężną sensację - pokonał półfinalistę Snooker Shoot Out, zawodów Main Touruscreeny za TVP Sportmateriał zewnętrzny

Shoot Out jest specyficzną formułą w snookerze - mecz są krótkie, dynamiczne, jeśli gdziekolwiek ma dojść do sensacji, to właśnie tutaj. Tyle że to zawody, które rozgrywane są stosunkowo rzadko, choć mają też od dekady swoje miejsce w Main Tourze. Czyli w rywalizacji z udziałem 128 profesjonalistów.

Tegoroczna edycja miała miejsce między środą i sobotą w Blackpoolu na północy Angli. I co ważniejsze, z udziałem aż trzech reprezentantów Polski. Mateusz Baranowski i Antoni Kowalski odpadli w pierwszej rundzie, 14-letni Michał Szubarczyk - w drugiej. Baranowski i Szubarczyk przyjechali do Lublina na mistrzostwa Polski, ale to nie oni wydawali się być faworytami do końcowego triumfu.

Zobacz również:

Michał Szubarczyk z trybun oglądał finałowy triumf Alfiego Burdena w Shoot Out 2025
Inne sporty

Szubarczyk na trybunach, a tu historyczna chwila w Blackpool. 9 minut po północy

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Tę rolę, po sobotnich zmaganiach w Anglii, miał przejąć od nich Julian Bojko. 20-letni Ukrainiec, który jest zawodnik profesjonalnej elity, a w Circus Tower sensacyjnie dotarł aż do finału. I po drodze pokonał Olivera Linesa, Elliota Slessora czy Yuana Sijuna. Dopiero w półfinale uległ 35:44 Stuartowi Binghamowi, choć miał wielką szansę na występ w finale.

    Snookerzysta koncentruje się nad uderzeniem białej bili na stole snookerowym, w tle widoczna publiczność uważnie obserwująca przebieg meczu.
    Julian BojkoTai ChengzheGetty Images

    A tytuł ostatecznie wywalczył Anglik Alfie Burden, co jest wielką sensacją. Bo przystępował do zawodów ze statusem amatora, w ostatniej chwili dostał telefon, że może zastąpić innego zawodnika.

    I pokazał, w czym tkwi piękno Shoot Outu.

    Sensacja na starcie mistrzostw Polski w formule Shoot Out. Półfinalista z Main Touru zaskoczony

    W mistrzostwach Polski w Lublinie występuje oczywiście większość zawodników o takim statusie. Z jedynką rozstawiony został broniący tytułu Michał Szubarczyk, już w ćwierćfinale może wpaść na Baranowskiego, a w półfinale na tej ścieżce znalazł sie właśnie Bojko.

    Zobacz również:

    Kluczowe zagraniw w meczu Mateusza Barnowskiego z Kenem Dohertym (z lewej). Najpierw do dolnej kieszeni wpadła czerwona, a zaraz po niej do bocznej - biała
    Inne sporty

    41:13 w meczu Polaka z mistrzem świata. Emocje w dziewiątej minucie, biała też wpadła

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Wydawało się bowiem, że 20-latek z Ukrainy, po takim występie jak w Anglii, bez większego problemu będzie pokonywał kolejne przeszkody. Tymczasem już w 1/16 finału zaskoczył go Bartosz Gołąb z Jarosławia, postawił twarde warunki. Dość powiedzieć, że na 3:40 przed końcem Bojko prowadził zaledwie 2:1.

      Tyle że chwilę wcześniej zepsuł zagranie na zielonej, a później dał młodemu Polakowi taką okazję. A Gołąb skorzystał. Sytuacja wyglądała zaś tak jak na poniższym zdjęciu.

      Zawodnik w białej koszuli wykonuje uderzenie kijem bilardowym przy stole do snookera, wokół rozmieszczone są liczne kolorowe bile, a na ekranie widoczny jest wynik meczu i czas gry.
      Bartosz Gołąb wbił tę czerwoną. A później - przez kontynuację z czarną bilą - ustawił sobie mecz z wielkim faworytemscreen za TVP Sportmateriał zewnętrzny

      A później poprawił czarną, dobrze doszedł do kolejnej czerwonej. I uciekł na 27:2. Do końca meczu zostało nieco ponad półtorej minuty, gdy Bojko wrócił jeszcze do stołu. Wbił czerwoną, poprawił niebieską, ale w kolejnym zagraniu już popełnił błąd. Było jasne, że nie da rady już dogonić Polaka, ostatecznie wszystko skończyło się przed upływem czasu. 20-latek z Ukrainy poddał spotkanie. Końcowy wynik to 27:8.

      O godz. 18.36 swój pierwszy mecz rozegra Michał Szubarczyk - jego rywalem będzie Piotr Murat, czyli obecny wiceprezes Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego, a kiedyś pięciokrotny mistrz kraju.

      Zobacz również:

      Michał Szubarczyk z trybun oglądał finałowy triumf Alfiego Burdena w Shoot Out 2025
      Inne sporty

      Szubarczyk na trybunach, a tu historyczna chwila w Blackpool. 9 minut po północy

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa
      Młody zawodnik snookera w czarnej koszulce z logo sponsora trzyma kij bilardowy, za nim widownia skupiona na rozgrywce.
      Michał Szubarczykscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny
      Linda Klimovicova - Elena Ruxandra Bertea. Doskonały debiut Polki w BJKC Cup! [WIDEO]Polsat Sport
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja