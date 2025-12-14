W ubiegły weekend kibice skoków narciarskich emocjonowali się zawodami na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Prawdziwym królem okazał się Domen Prevc. Słoweniec był najlepszy w sobotnim i niedzielnym konkursie i rozsiadł się na fotelu lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Dla polskich kibiców zdecydowanie bardziej udany był niedzielny konkurs. Kacper Tomasiak osiągnął swój życiowy sukces, kończąc rywalizację na piątym miejscu. Dobrą dyspozycję zaprezentował również Piotr Żyła. Trzykrotny mistrz świata w sobotę był czternasty, a następnego dnia uplasował się na znakomitym siódmym miejscu.

Po pobycie w Polsce karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich przeniosła się do niemieckiego Klingenthal. W sobotę swoją dominację potwierdził Prevc, wygrywając trzeci konkurs z rzędu. Na podium znaleźli się również Stefan Kraft oraz Philipp Raimund. Najlepszym Polakiem był klasyfikowany na 18. lokacie Kacper Tomasiak. 18-latek po pierwszej serii był piąty, lecz kilkanaście minut później oddał zdecydowanie słabszy skok.

Niedzielne zmagania zakończyły się bardzo podobnie. Prevc ponownie zdominował wszystkich, sięgając po czwarty triumf z rzędu. Drugie i trzecie miejsce padło łupem Japończyków - Rena Nikoaido oraz Ryoyu Kobayashiego. Najlepszy z Polaków był 20. Żyła. Prócz niego punkty zdobyli również 21. Paweł Wąsek oraz 28. Dawid Kubacki.

Na początku pierwszej serii niedzielnego konkursu doszło do sytuacji bez precedensu. Tuż przed skokiem Pawła Wąska do wiadomości publicznej podano informację o dyskwalifikacji Fatiha Ardy Ipcioglu za nieprzepisową długość nart. Turek zdołał oddać wcześniej skok na odległość 116,5 metra, co nie dawało mu większych szans na zdobycz punktową.

Dla reprezentanta Turcji była to druga dyskwalifikacja w tym sezonie, co w świetle nowych przepisów oznacza jedno. Fatih Arda Ipcioglu otrzymał tzw. czerwoną kartkę, przez co nie będzie mógł wystąpić w następny weekend w Engelbergu. W męskim Pucharze Świata jest to pierwsza taka sytuacja w historii.

W kobiecym cyklu ofiarą tego przepisu stała się Kazaszka Weronika Szyszkina. W Falun zawodniczka ta została zdyskwalifikowana za nieregulaminowy kombinezon, a w ten weekend w Klingenthal za "nieprzepisową przepuszczalność kombinezonu". Dla reprezentantki Kazachstanu oznacza to absencję w aż czterech konkursach PŚ - dwóch w Niemczech oraz dwóch w Szwajcarii.

