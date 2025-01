Dwa mecze i od razu zwrot akcji. Co dalej ze Szczęsnym? W Hiszpanii zapadł werdykt

Hiszpańskie media są zgodne. Wojciech Szczęsny na El Clasico

W tym momencie narracja wokół Wojciecha Szczęsnego w hiszpańskich mediach całkowicie się zmieniła . Aktualnie bardziej przypomina tę, która ma miejsce w Polsce. Teza jest taka, że to Wojciech Szczęsny powinien być podstawowym bramkarzem FC Barcelona.

Polski bramkarz zdeklasował Inakego Penę w głosowaniu wśród kibiców, a teraz dziennikarze postanowili zgodzić się z tym werdyktem. Wszystkie największe dzienniki sportowe w Hiszpanii typują, że to właśnie Polak zagra z Realem Madryt . Jeszcze kilka dni temu taki scenariusz pozostawał dla Polaka i jego kibiców jedynie w sferze marzeń.

Jeśli przewidywania się sprawdzą, będzie to pierwsze El Clasico, w którym zagra dwóch Polaków. Wszystkie dzienniki (Mundo Deportivo, Sport, L'Esportiu, Marca i AS) uważają, że "pewniakiem" do wyjściowego składu jest nie tylko Wojciech Szczęsny, ale również Robert Lewandowski.