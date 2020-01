Robert Kubica zdecydowanie odniósł się do krążących plotek, że jednym z głównych powodów jego słabej postawy w minionym sezonie Formuły 1 były problemy z oponami. - Sądzę, że jestem wystarczająco inteligentny, żeby zrozumieć, jak radzić sobie z oponami - skomentował polski kierowca w wywiadzie dla motorsport-total.com.

Kubica dopiął swego po latach walki o powrót do zdrowia po koszmarnym wypadku w rajdzie Ronde di Andora w 2011 roku i wrócił do stawki najbardziej prestiżowej wyścigowej serii. Marzenia o nawiązaniu do dawnych sukcesów szybko jednak prysły, bo Williams dysponował najgorszymi bolidami w stawce.



Angielska ekipa zakończyła sezon z jednym punktem na koncie. Zdobył go polski kierowca, mimo że jego bolid był wolniejszy od partnera z ekipy - George'a Russella we wszystkich 21 seriach kwalifikacyjnych.

Auta Williamsa były zdecydowanie najwolniejsze w stawce, ale niektórzy upatrywali innych powodów tego, że Kubica najczęściej zamykał stawkę. Przypominano, że po wypadku nie odzyskał pełnej sprawności w prawej ręce, pojawiły się też zarzuty, że nie potrafił wykorzystać potencjału opon.



- Sądzę, że jestem wystarczająco inteligentny, żeby zrozumieć, jak radzić sobie z oponami - zdecydowanie zaprzeczył polski kierowca. Podkreślił przy tym, że zarządzanie oponami nie leży jedynie w gestii kierowcy, ale jest pracą zespołową.



Kubica jednoznacznie zaprzeczył, aby to właśnie opony Pirelli miały być przyczyną jego nieudanego sezonu. - To tylko tania wymówka - skomentował.

Już w trakcie sezonu było wiadomo, że współpraca Kubicy z Williamsem nie układa się dobrze. Polski kierowca nie krył tego w najnowszym wywiadzie i powiedział wprost, że brakowało mu informacji zwrotnych, co przyczyniło się do "dużej dezorientacji".



Zdjęcie Robert Kubica (z lewej) i George Russell w bolidach Williamsa / AFP

Kubica podkreślał, że problem tkwił w tym, że prawdziwa przyczyna "maskowana była przez czynniki zewnętrzne". W takiej sytuacji trudno było myśleć o ulepszeniu bolidu. - Nic to nie pomoże, że bierzesz lekarstwa na coś, co nie powoduje twojej choroby - obrazowo wyjaśnił Kubica.



- Czasami chcemy sprawić, by ludzie myśleli, że Formuła 1 jest prosta. Ale tak nie jest, bo istnieje wiele czynników, które wpływają na wynik - dodał.

Nasz kierowca absolutnie nie zgadza się z opiniami, że ograniczenia w poruszaniu prawą ręką miały negatywny wpływ na wyniki na torze.

- To prawda, że czasami jesteśmy narażeni na bardzo wysokie wibracje, ale prawdą jest również to, że jeśli nie masz przyczepności, to tracisz więcej czasu w wymagających fragmentach - tłumaczył, dlaczego bolidy Williamsa były wolniejsze od rywali.

