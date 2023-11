To oni awansowali na Euro 2024. Kto zagra w Niemczech? Co z barażami Polaków?

We wtorek 20 listopada zakończyły się eliminacje Euro 2024 . Swoje ostatnie mecze kwalifikacyjne rozegrały m.in. Francja , Holandia czy Chorwacja , która do samego końca nie była pewna awansu na turniej o mistrzostwo Starego Kontynentu. Tym samym znamy już 21 z 24 uczestników Euro 2024.

Euro 2024. Kto awansował na turniej? Które reprezentacje zagrają w Niemczech?

W eliminacjach Euro 2024 nie grała pewna udziału w mistrzostwach reprezentacja Niemiec. Dwadzieścia wolnych miejsc przypadło uczestnikom eliminacji, które rozgrywane były od 23 marca do 21 listopada 2023 roku. Rywalizacja w kwalifikacjach do ME toczyła się w dziesięciu grupach - siedmiu pięciozespołowych oraz trzech sześciozespołowych. Z każdej grupy eliminacyjnej awans na Euro 2024 wywalczyli zwycięzcy oraz zespoły z drugich miejsc.