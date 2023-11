PZPN znów szokuje. To ma zdecydować o awansie na mistrzostwa Europy

Na palcach jednej ręki policzyć można udane spotkania reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostwa Europy. Na EURO 2024 biało-czerwonych miał wprowadzić Fernando Santos , ale pracę stracił zaledwie po sześciu meczach w roli selekcjonera. Za kadencji Portugalczyka Polacy m.in. przegrali 1:3 z Czechami , 0:2 z Albanią i 2:3 z Mołdawią.

Doświadczonego trenera na stanowisku zastąpił Michał Probierz, jednak i on zawiódł. Bo jak inaczej powiedzieć o zaprzepaszczonej szanse na awans po remisach z Mołdawią i Czechami na PGE Narodowym? Biało-czerwoni zakończyli eliminacje na trzecim miejscu, za Czechami i Albanią, które wywalczył prawo do gry na turnieju. Polacy powalczą o to w marcu w barażach.