Potworne męczarnie Anglików, Bellingham bohaterem. Kadra zrównana z ziemią

Reprezentacja Anglii niewątpliwie należy do drużyn, które znajdują się w bardzo wąskim gronie faworytów do wygrania turnieju. Czy potwierdzili to miano pierwszym meczem z Serbią? Pod względem wyniku na pewno tak, bo pokonali Serbów 1:0, ale styl pozostawiał bardzo wiele do życzenia, co widać w reakcjach mediów po tym spotkaniu. "Ten występ z pewnością nie wysłał wiadomości do Niemiec czy Francji" - czytamy w "The Independent".