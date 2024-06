Jude Bellingham minionego lata przyspieszył swoją karierę niesamowicie. Od lat było jasne, że Anglik jest wielkim talentem i być może nikt na świecie nie ma takiego potencjału, jak on na swojej pozycji. Latem 2023 roku zamienił jednak Borussię Dortmund na jeden z największych, jeśli nie największy, klub na świecie, a więc Real Madryt. "Los Blancos" zapłacili za wówczas 19-letniego Anglika aż 103 miliony euro kwoty podstawowej oraz dodatkowe 31 miliony w zmiennych. Reklama

Już po pierwszym sezonie Anglika na Santiago Bernabeu śmiało można stwierdzić, że te pieniądze były bardzo dobrze wydaną sumą. Bellingham zakończył go z dorobkiem ponad 30 udziałów bezpośrednich przy golach swojego zespołu, co jest wynikiem, którego nawet sam zainteresowany się nie spodziewał. Co jednak najważniejsze, gole i asysty przełożyły się na trofea, bo pierwszy sezon Anglika w Hiszpanii zakończył się zdobyciem: superpucharu Hiszpanii, mistrzostwa Hiszpanii i Ligi Mistrzów.

Jude Bellingham z kolejnym rekordem. Pierwszy taki piłkarz w historii

W końcówce sezonu widać było jednak u niego pewne oznaki zmęczenia całym sezonem. W związku, z czym przed mistrzostwami Europy w Niemczech Anglik dostał od selekcjonera kilka dni wolnego, aby mógł odzyskać świeżość i poprowadzić drużynę narodową do tytułu. Nikt nie miał w Anglii wątpliwości, że Bellingham będzie kluczową postacią w kadrze prowadzonej przez Garetha Southgate'a i to on ma być tym, który razem z Harrym Kanem odpowiadać będzie za strzelanie goli.

W związku z tym nie było żadnym zaskoczeniem, gdy przed meczem selekcjoner ogłosił, że gwiazdor Realu Madryt zagra od początku. Dzięki temu Bellingham pobił kolejny rekord w swojej karierze. Dziennikarze z całego świata od razu zauważyli, że Jude jest pierwszym Europejczykiem w historii, który przed ukończeniem 21. roku życia zagrał w trzech wielkich reprezentacyjnych turniejach. Przygoda rozpoczęła się od Euro 2020(21), przez mistrzostwa świata w 2022, aż do Euro 2024.

Co więcej, Bellingham ten rekordowy występ uświetnił w najlepszy możliwy sposób. W 13. minucie spotkania bowiem gwiazdor Realu Madryt doskonale wbiegł w pole karne Serbów z drugiej linii i nabiegł na piłkę. Zrobił to z taką siłą, że bramkarz mógł jedynie obserwować, jak futbolówka wpada do siatki, a Bellingham kolejny raz w swojej karierze zapisuje się na kartach historii. To o tyle ważny gol, że otworzył wynik spotkania, a pierwsza połowa skończyła się właśnie rezultatem 1:0 dla Anglików.

