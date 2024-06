Złoty gol i wielka kontrowersja w meczu Anglików. Drżeli do ostatnich sekund

W pierwszej kolejce fazy grupowej Euro 2024 reprezentacja Anglii, która jest postrzegana jako jeden z faworytów do zwycięstwa w całym turnieju, mierzyła się z Serbią. Zaczęło się od mocnego uderzenia w postaci gola Jude'a Bellinghama w 13. minucie, ale do końca pierwszej połowy podopieczni Southgate'a nie potrafili powiększyć swojej przewagi. Ich męczarnie trwały do końca spotkania. W drugiej połowie sędzia Daniele Orsato podjął również jedną bardzo kontrowersyjną decyzję na ich korzyść. Jednak mimo olbrzymich starań Serbowie nie zdołali zdobyć wyrównującej bramki i ostatecznie to Anglicy, mimo rozczarowującego występu, zdobyli komplet punktów na start Euro.