Hertha Berlin jest bliska pozyskania kolejnego napastnika. Jak podają niemieckie media, na celowniku stołecznego klubu znalazł się Jhon Cordoba. Nie jest to dobra informacja dla Krzysztofa Piątka.

Jak podaje niemiecki "Bild", Jhon Cordoba może zostać zawodnikiem Herthy Berlin. Kolumbijski napastnik poprosił trenera swojego obecnego klubu FC Koeln o nie umieszczanie go w składzie na sobotni mecz Pucharu Niemiec, bowiem prowadzi on negocjacje z innym klubem.



Trener ekipy z Kolonii Markus Gisdol potwierdził medialne doniesienia, co dodatkowo spotęgowało informacje w niemieckich mediach. Dziennikarze "Bilda" dodają, że stołeczna ekipa złożyła pierwszą ofertę za Cordobę i została ona odrzucona.



Hertha szykuje kolejną propozycję i liczy, że Koeln może skusić wymiana Kolumbijczyka za Ondreja Dudę, którym w ostatnim czasie byli zainteresowanie działacze klubu z Kolonii.



Cordoba to środkowy napastnik, który posiada bardzo dobre warunki fizyczne. Zawodnik w poprzednim sezonie łącznie zdobył 14 bramek w 31 rozegranych meczach. Kolumbijczyk zaliczył również trzy asysty.



Zdjęcie Jhon Cordoba / East News

Jeżeli transfer doszedłby do skutku, to Krzysztof Piątek zyskałby silnego konkurenta do gry w ataku. Póki co wątpliwe jest, żeby trener Herthy Bruno Labbadia zdecydował się na grę dwoma napastnikami, a ostatnio popularny "Il Pistolero" podpadł działaczom Herthy.