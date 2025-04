Bayern wydał komunikat, Niemcy wstrząśnięci. Legenda odchodzi, to już oficjalne

Sezon 2024/25 zbliża się już ku końcowi, a to oznacza, że coraz bliżej do rewolucji kadrowej w Bayernie Monachium , jaką od wielu tygodni zapowiadają tamtejsi dziennikarze. Vincent Kompany chce ułożyć kadrę na odpowiadający mu kształt, a do tego niezbędne będą transfery. W trakcie letniego okienka ma również dojść do fali rozstań z doświadczonymi zawodnikami. Na wylocie znalazły się legendy.

Koniec epoki w Bayernie. Thomas Muller ogłosił odejście

"Chociaż nie było to zgodne z moją wolą, ważne jest, aby klub postępował zgodnie ze swoimi przekonaniami. Szanuję tę decyzję, która z pewnością nie była łatwa dla rady nadzorczej. Wciąż skupiamy się na celach sportowych na ten sezon. Moim marzeniem byłoby sięgnięcie po mistrzostwo Niemiec i dotarcie do długo wyczekiwanego finału Ligi Mistrzów, który pod koniec maja zostanie rozegrany na naszym stadionie. Zrobię wszystko, aby tak się stało. Dziękuję za wszystko, co było i wszystko, co jeszcze nadejdzie" - brzmiała dalsza część listu do kibiców.