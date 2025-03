Sabalenka "zdetronizowana", pogromczyni Świątek górą. "To niebywałe"

Obecny sezon nie układa się do końca po myśli Aryny Sabalenki. Tenisistka z Mińska na starcie sięgnęła po tytuł w Brisbane, ale w Australian Open, a ostatnio także w Indian Wells musiała obejść się smakiem. Przegrane finały z Madison Keys, a także Mirrą Andriejewą z pewnością mocno ciążą ambitnej Białorusince. Tuż przed przystąpieniem do rywalizacji w Miami Open otrzymała ona bolesną wiadomość. Zdaniem jednego z ekspertów straciła ona miano najlepszej tenisistki w tourze i to na rzecz swojej pogromczyni.