To dlatego Iga Świątek cierpi. Wątpliwości rozwiane. "To było okropne"

- Kiedy widzi wokół siebie jakąś niesprawiedliwość, dochodzi do punktu, w którym czuje się źle. To, co przeszła w ubiegłym roku, było, jak powiedziała, okropne. Całkowicie rozumiem te uczucia i bardzo ją wspieram. Uważam, że jest bardzo otwarta i szczera. Dobrze się stało, że publicznie powiedziała o tym, co czuje - ocenił Alex Corretja.