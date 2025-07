Usyk otwarcie ws. dalszej kariery. Jednak nie żartował, to wtedy nastąpi koniec

Do najbliższego pojedynku Ołeksandra Usyka pozostały niecałe dwa tygodnie. Ukrainiec po dwóch walkach stoczonych w Arabii Saudyjskiej, wreszcie wróci do Europy i to od razu na największa możliwą scenę. Jego konfrontację z dużo młodszym Danielem Dubois obejrzy wypełnione po brzegi Wembley. Nikt zresztą nie wyobrażał sobie innego scenariusza. Obaj panowie w końcu zmierzą się o wszystkie pasy kategorii ciężkiej.