Powrót giganta z emerytury, a potem prawdziwy hit. Na tę walkę czeka cały świat. Są nowe informacje
Są pojedynki bokserskie, które będą elektryzować cały świat. I to niezależnie od tego czy na szali będą znajdować się mistrzowskie pasy. Z pewnością jednym z nich byłoby starcie pomiędzy Tysonem Furym, a Anthony Joshuą. Czy jest szansa na ten pojedynek? Magazyn "The Ring" nie ma wątpliwości i przekazał najnowsze informacje w tej sprawie.
Anthony Joshua już za kilka dni zmierzy się z Jakem Paulem. Walka Brytyjczyka z Amerykaninem odbędzie się 19 grudnia w Miami. Pojedynek zaplanowano na osiem rund, a Joshua jest zdecydowanym faworytem w starciu z youtuberem. Z kolei Tyson Fury po dwóch porażkach z Ołeksanderem Usykiem przebywa na emeryturze. Były mistrz świata zarzekał się wiele razy, że już nie wróci do boksu, ale jest on człowiekiem, po którym można się spodziewać niespodziewanego.
Fury - Joshua w 2026 roku? Nowe informacje ws. starcia gigantów
Fury i Joshua najlepsze lata mają za sobą, ale ich nazwiska w dalszym ciągu elektryzują kibiców na całym świacie. Magazyn "The Ring" poinformował, że ich starcie zaplanowane jest na jedną z gal zorganizowanach w ramach Riyadh Season w 2026 roku. - Teraz jesteśmy bliżej, niż kiedykolwiek, aby w końcu do tego doszło - czytamy.
Zanim jednak do tego pojedynku dojdzie, Fury i Joshua stoczą jeszcze jeden pojedynek w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Tak więc ich ewentualnego starcia należy się spodziewać w końcówce 2026 roku.
Dziennikarze "The Ring" przypominają, że do walki brytyjskich gigantów miało dojść w 2021 roku. Wówczas na drodze stanął Deontay Wilder, który skorzystał z klauzuli rewanżu po tym, jak Fury go znokautował. Wówczas Joshua wyszedł na ring z Usykiem i przegrał jednogłośnie na punkty.