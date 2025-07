Może mieć więcej złota niż Szeremeta. Sędziowie bez złudzeń, wielki powrót Polki

Najpierw na początku kwietnia była rywalizacja w Pucharze Świata w Foz du Iguacu w Brazylii, w maju pięściarzy gościła stolica Polski, teraz zawody odbywają się w kazachskiej Astanie. To - również dla naszej kadry - forma przygotowania do kluczowej imprezy tego sezonu, czyli wrześniowych mistrzostw świata World Boxing w Liverpoolu. A później w Indiach odbędą się jeszcze finałowe zawody PŚ.

Te w Astanie są chyba dla polskiej kadry w najmniej korzystnym terminie, bo do Astany poleciały nie dość że same panie, to i tak w nieco okrojonym składzie. Nie ma choćby największej gwiazdy Biało-Czerwonych, wicemistrzyni olimpijskiej Julii Szeremety. - Julia ma mieć szczyt formy na mistrzostwa świata, które są we wrześniu w Liverpoolu. Celem jest złoto. Nie byłaby w stanie zrobić szczytu formy na wrzesień, gdyby poleciała do Kazachstanu - tłumaczył trener kadry Tomasz Dylak w rozmowie z Faktem.