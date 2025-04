Szalone sceny w walce o pas. Bokser wypadł z ringu, centymetry od dramatu

Dalton Smith nie bez powodu należy do czołowych brytyjskich pięściarzy. Wyspiarz legitymuje się perfekcyjnym bilansem i wciąż nie znalazł swojego pogromcy. W sobotni wieczór zmierzył się on z dużo bardziej doświadczonym Mathieu Germainem. Hala w Sheffield wypełniła się po brzegi, ponieważ chciała obejrzeć triumf rodaka. I lokalny faworyt nie zawiódł licznej grupy obserwatorów, dominując od początku do samego końca.

