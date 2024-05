Amadeusz "Ferrari" Roślik miał oglądać sobotnią galę FAME 21 z trybun. W ostatniej chwili zdecydował się jednak na to, by wejść do oktagonu, zastępując Kaczora BRS. Jak poinformowała federacja FAME MMA, raper nie został dopuszczony do walki, ponieważ spożył przed nią alkohol .