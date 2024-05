Sensacja na gali Fame MMA. Fighter niedopuszczony do walki przez alkohol. Natychmiastowa reakcja

Podczas sobotniej gali FAME 21 doszło do sensacyjnej sytuacji. Włodarze federacji FAME MMA - Michał "Boxdel" Baron oraz Wojciech Gola ogłosili, że jeden z zawodników jest niezdolny do walki, ponieważ przed pojedynkiem... spożywał alkohol. Mowa o raperze - Kaczorze BRS. Federacja jednak natychmiast zareagowała, organizując zastępstwo. Poinformowano, że z Mariuszem „Hejterem” Słońskim zamiast wspomnianego muzyka do oktagonu wejdzie Amadeusz "Ferrari" Roślik, który potem wygrał walkę przez TKO w pierwszej rundzie.