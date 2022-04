Precedens w światowym boksie. Tego jeszcze nie było!

To żadna tajemnica, że BoxRec stał się narzędziem w różnych działaniach i rozgrywkach. Niektórzy polscy promotorzy i zawodnicy doświadczyli tego na własnej skórze. Nie współpracują z kim należy, to ich walki nie zostaną wpisane do rekordów. Łaszczyk, Augustynik... Ba, nawet walka Polki o mistrzostwo Europy - te rezultaty przepadły w czasoprzestrzeni...

Pozew w USA dotyczy tego samego. Niektóre walki po prostu nie zostały wpisane do rekordów zawodników. Sprawę BoxRec wytoczył promotor Edward Mendy, menadżer Charles Muniz i występujący w ringu Brendon Denes (BoxRec 9-0, 6 KO) oraz Ivana Habazin (BoxRec 20-4, 7 KO).

Reklama