Łukasz Jurkowski niedawno ogłosił projekt, a teraz takie wieści. "Odpuszczam"

Łukasz Jurkowski to postać doskonale znana fanom MMA w Polsce. Był on jednym z zawodników, którzy mieli okazję wystąpić na debiutanckiej gali KSW 1 w Warszawie i w kolejnych latach regularnie pojawiał się w oktagonie podczas imprez organizowanych przez Konfrontację Sztuk Walki. Ostatni występ w klatce "Juras" zaliczył w 2021 roku podczas gali KSW 61, kiedy to przegrał z Mariuszem Pudzianowskim po nokaucie technicznym w trzeciej rundzie.

