Hiszpanie nie mają wątpliwości ws. Szczęsnego. Polak sam zgotował sobie taki los

Wojciech Szczęsny talizmanem Barcelony. Bilans Polaka wygląda fantastycznie

Było to jego siódme czyste konto w barwach "Blaugrany" w trakcie 13. występu. Dziennik podkreśla, że zespół ze Szczęsnym w składzie nie zaznał jeszcze goryczy porażki i po raz kolejny stwierdzono, że jest on "talizmanem" zespołu. Zwrócono także uwagę, że początki naszego bramkarza nie należały do łatwych, ale teraz daje on ogromne poczucie bezpieczeństwa, którego brakowało drużynie w pierwszej części sezonu.