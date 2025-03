Znana polska para na meczu Barcelony. Kibicowali Lewandowskiemu i Szczęsnemu

W niedzielne popołudnie Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny zaliczyli kolejne już występy w barwach katalońskiego FC Barcelona . Obaj panowie znaleźli się w wyjściowym składzie "Blaugrany" na mecz La Liga przeciwko Realowi Sociedad i oboje zaprezentowali się na murawie bez zarzutu. Polski golkiper dzielnie bronił bramki gospodarzy, a snajper reprezentacji naszego kraju zdobył kolejną w karierze bramkę , przyczyniając się do końcowego triumfu Barcelony 4:0.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona na meczu Barcelony