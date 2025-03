Polacy tylko patrzyli, jak inni walczą o medale na skoczni. Dawid Kubacki zachowuje spokój

Dawid Kubacki, który w 2019 roku zostawał w Seefeld mistrzem świata na normalnej skoczni, zanim podszedł porozmawiać do polskich dziennikarzy o konkursie w Trondheim, przyglądał się temu, jak po złoto sięga Norweg Marius Lindvik. Już dawno w polskich skokach nie było takiej sytuacji, by nasi skoczkowie musieli patrzeć na to, jak inni zdobywają medale, a sami byli bez szans, by nawiązać walkę o podium.