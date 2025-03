Od miesięcy w życiu Bartosza i Anny Kurków sporo się dzieje. W zeszłym roku wyprowadzili się z Japonii i wrócili do Polski. Siatkarz związał się kontraktem z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a jego żona niespodziewanie wróciła nie tylko do treningów na parkiecie, ale też wznowiła zawieszoną przed sześcioma laty karierę . Drugoligowy NTSK PANS Komunalnika Nysa oficjalnie poinformował, że to właśnie jego barwy będzie reprezentowała Anna. Reklama

Cieszymy się, że możemy powitać w naszym zespole Annę Kurek! Jej powrót do gry, to ogromna wartość dla drużyny. Z determinacją i pasją, na pewno wniesie nową energię i siłę w nasze szeregi. Nie możemy się doczekać gry razem! ~ - przekazano w komunikacie.

Takie zawodowe decyzje niejako wymuszają na małżonkach życie na dwa domy. Jeden z nich ucierpiał podczas wrześniowej powodzi. Chodzi o budynek w Nysie, w którym na co dzień żyje siatkarka. "Nas też dosięgnęła woda... Zalało nam garaż z siłownią, całe minus pierwsze. Reszta domu powinna być bezpieczna" - opisywała w mediach społecznościowych. "Wody było po kolana" - dodawała, publikując zdjęcia dokumentujące zniszczenia. Teraz temat powraca.

Anna Kurek wciąż zmaga się ze skutkami powodzi. "To już przegięcie"

Anna Kurek opublikowała najnowszy odcinek vloga, w którym podzieliła się aktualizacją na temat skutków usuwania szkód po powodzi. Wygląda, że jest już tym zmęczona. Wyjaśniła, jak wszystko wygląda naprawdę. "Wszystko się tak przeciąga, ten cały remont. To już trwa… kiedy ta powódź była? To już prawie pół roku. To już przegięcie, ile to trwa. Już mam dość. Jeszcze panowie nie zrobili do końca, okazało się, że są jakieś komplikacje i będą musieli w przyszłym tygodniu znowu przyjść. Rzygam tym" - opowiedziała.

Uciekając przed powodzią, żona siatkarza przygarnęła dwa małe kotki. Wszystko zaczęło się od momentu, w którym wychodząc na trening, usłyszała pisk. Odkryła, że dźwięki wydają kocięta najpewniej porzucone przez matkę. Zabrała je do weterynarza i otoczyła opieką. Dziś mieszkają z nią w Nysie. Są nieraz bohaterami relacji w mediach społecznościowych. Reklama

W nowym nagraniu opowiadała o wielkim apetycie zwierzaków. Jedna z kotek dopadła ostatnio do sosu czosnkowego pozostawionego przez Annę na blacie. "Zaczęła go po prostu żreć jak opętana" - opisała Kurek. Z kolei drugi kot "zjadł kawałek wieczka od jogurtu". "One wszystko zeżrą i nic im nie jest. Są niezniszczalne" - podsumowała.

Sukcesy drużyny Anny Kurek to jeszcze nie wszystko. Ważne wieści o jej mężu

Klub, w którym występuje Anna Kurek, może pochwalić się imponującymi statystykami. W bieżącym sezonie wygrał wszystkie 16 meczów. "Kolejny mecz, kolejne zwycięstwo. Pokonujemy SPS Długołęka 3:0 i dopisujemy do tabeli kolejne 3 pkt a tym samym 16 wygraną z rzędu. Zostały 2 mecze do końca rundy zasadniczej. Nie zatrzymujemy się, walczymy do końca i krok po kroku realizujemy nasze cele!" - napisano w mediach społecznościowych po ostatnim triumfie.

Ciekawie jest również w siatkarskim życiu Bartosza Kurka. W grudniu poinformował, że szuka innego klubu i wygląda na to, że niebawem pożegna się z ZAKSĄ. Zainteresowanie pozyskaniem zawodnika wyraził Indykpol AZS Olsztyn. Jest jednak jeden problem - finanse. "Tak, to prawda, byliśmy lub nadal jesteśmy zainteresowani Bartkiem Kurkiem, ale na ten moment nie mamy takich środków finansowych, aby go zakontraktować" - podsumował temat prezes klubu Tomasz Jankowski w rozmowie z Radiem Olsztyn. Reklama

Bartosz Kurek, Anna Kurek / SYLWIA DABROWA / POLSKA PRESS / East News