Niemiec z medalem w Trondheim. Potem zaskoczenie, nagle przemówił po polsku

Zmagania o mistrzostwo świata na skoczni normalnej zawierały niemal wszystko . W okolice punktu HS potrafili skakać nawet zawodnicy otwierający współzawodnictwo, ponadto na trybunach wreszcie dopisali kibice. A wśród nich znajdował się choćby obecny król Norwegii, Harald V. Monarcha obejrzał na własne oczy chyba jeden z najlepszych konkursów ostatnich lat. I na koniec mógł uśmiechać się od ucha do ucha. Po złoto, połączone z rekordem obiektu, sięgnął Marius Lindvik .

Nadzieję na triumf miał też Andreas Wellinger . Niemiec oddał dwie dalekie próby, lecz ostatecznie zabrakło mu niecałych trzech punktów do tego, by stać się bohaterem w ojczyźnie i powstrzymać wielkie świętowanie Norwegów. Zapewne wielu zawodników czułoby w tym momencie żal. Uciekła mu w końcu szansa na pierwszy indywidualny tytuł w globalnym czempionacie . Obywatel naszych zachodnich sąsiadów emanował jednak dobrym humorem.

Andreas Wellinger znów przemówił po polsku. To nie był pierwszy raz

Najlepszy na to dowód? Nagranie, jakie na platformie X pojawiło się na oficjalnym profilu Eurosportu. "Dobrze, dobrze" - powiedział reporterowi stacji w języku polskim. To zresztą nie pierwsza taka sytuacja z 29-latkiem w roli głównej. Zaledwie kilkanaście dni temu, podczas weekendu w Sapporo, doszło do bliźniaczo podobnych scen. Wtedy Andreas Wellinger oznajmił dziennikarzowi, że było "niedobrze".