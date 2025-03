Błyszczała na czerwonym dywanie. Nikt nie miał prawa się jej tam spodziewać

Coco Gauff poinformowała media podczas wywiadu na ściance, że zaraz po Gali Oscarowej udaje się już do Indian Wells, by przygotować się do nadchodzącego wielkimi krokami najważniejszego kalifornijskiego turnieju tenisowego. W ubiegłym roku Amerykanka odpadła w półfinale, przegrywając z Marią Sakkari. W tym roku chciałaby z pewnością poprawić ten wynik.