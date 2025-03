Siatkarze PGE Projektu Warszawa, Aluron CMC Warty Zawiercie i Jastrzębskiego Węgla wygrali wszystkie spotkania grupowe w bieżącej edycji Ligi Mistrzów i zapewnili sobie awans do ćwierćfinałów rozgrywek. Jeśli przedstawiciele klubów PlusLigi wygrają kolejne dwumecze, to w turnieju finałowym zobaczymy aż trzy nasze zespoły. A to zrodziło pytania, czy półfinałów i meczów o medale nie warto zorganizować w Polsce, gdzie siatkówka cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Reklama

W połowie lutego, przy okazji meczu Projektu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle na antenie Polsatu Sport Sebastian Świderski zdradził, że PZPS otrzymał zapytanie od europejskiej federacji o to, czy podejmie się organizacji turnieju finałowego. "Dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć i obiecać czegokolwiek. Jest taka możliwość, ale jest dużo czynników, które trzeba spełnić" - zastrzegł.

Prezes PZPS tłumaczył wówczas , że już w listopadzie pojawił się temat organizacji Final Four w Polsce. Od tego czasu jednak CEV nie przekazała żadnych informacji i nawet nie odpowiedziała na pytania ze strony PZPS. Dopiero niedawno temat "odżył".

Gdyby w listopadzie powiedziano, że możemy organizować, to sytuacja byłaby zupełnie inna. Droga przygotowania, rozmowy z miastami i województwami oraz sponsorami ~ tłumaczył.

Sebastian Świderski potwierdza: Trwają starania o organizację Final Four

Pierwsze komentarze Świderskiego w sprawie organizacji Final Four brzmiały zachowawczo. Jego ostatnia wypowiedź w programie "Sportowy TOP tygodnia" potwierdza jednak, że PZPS faktycznie chce podjąć się tego trudnego wyzwania i już podjął odpowiednie kroki.

"Ten tydzień będzie decydujący, bo czeka mnie bardzo wiele rozmów, trudnych rozmów i szukanie funduszy, żeby ten turniej mógł się u nas odbyć" - przekazał. Reklama

Jak zdradził sternik PZPS, europejska federacja zażądała od polskiego związku aż 1,5 mln euro za możliwość organizacji Final Four Ligi Mistrzów. Zdaniem Świderskiego jest to za wysoka kwota i jeśli turniej ma odbyć się w Polsce, to za dużo niższą stawkę.

Żeby coś zorganizować musisz zapłacić i jeszcze ponieść koszty organizacji, więc to taki podwójny koszt. Twój przychód to tylko bilety plus jeżeli znajdziesz jakichś sponsorów ~ wyjaśnił.

Turniej finałowy Ligi Mistrzów odbędzie się w dniach 17-18 maja, a więc PZPS ma nieco ponad dwa miesiące na to, by przygotować się do ewentualnej organizacji imprezy.

Reklama Sebastian Świderski: Gdańsk oznacza przepiękny obiekt i miasto, które ściąga tłumy. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Siatkarze PGE Projektu Warszawa, na środku z numerem ósmym Andrzej Wrona / Mateusz Jagielski/East News / East News

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie / Grzegorz Wajda/REPORTER / East News