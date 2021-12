Wikipedia: "Patriotyzm lub duma narodowa to uczucie miłości i poświęcenia wobec ojczyzny, uczucie przywiązania do niej, uczucie jedności z rodakami". Wasyl Łomaczenko wygrał, ale czy brak flagi Ukrainy w celebracji po walce świadczy o reprezentowaniu kraju? O co tu do cholery chodzi? - stwierdził w mediach społecznościowych Kliczko, mistrz olimpijski (1996) i były zawodowy mistrz świata wagi ciężkiej.

Dodajmy, że kontrowersje wokół Łomaczenki (a także wokół innego gwiazdora ukraińskiego boksu, obecnego mistrza świata wagi ciężkiej Ołeksandra Usyka) pojawiają się na Ukrainie od dawna. Nasiliły się w maju zeszłego roku, gdy ukraiński pięściarz Iwan Redkacz skrytykował Łomaczenkę za manifestowanie swojej religijności i twierdzenie, że rosyjska aneksja Krymu to forma "woli bożej". Wkrótce po werbalnym ataku Redkacza Łomaczenko podniósł podobno na niego rękę w kościele, co wzbudziło powszechne oburzenie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Szpilka dla Interii: Mam dosyć boksu i ludzi, którzy w nim są. Wideo INTERIA.TV

Łomaczenko i Usyk w niektórych wypowiedziach wyrażają w mniej lub bardziej zawoalowany sposób swoje poparcie dla polityki Rosji na Krymie. Tak przynajmniej są odbierani przez wielu rodaków, co rodzi coraz większe napięcie, zwłaszcza że Władimir Putin zdaje się nieustannie dążyć do konfliktu z Ukrainą. Na ujawnionych w zeszłym tygodniu zdjęciach satelitarnych widać rosyjskie oddziały czekające na granicy na finalny rozkaz, który ma zapaść według części obserwatorów na początku przyszłego roku.

Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Jan-Krzysztof Duda 45% Anita Włodarczyk 55%

głosów: 2705