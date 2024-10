Milioner znowu to zrobił. Krwawa wojna w walce wieczoru FAME: The Freak

Początkowo "Taazy" miał więcej na pieńku z bratem Josefa Bratana, Alberto, ale to jednak Jose Simao został przeciwnikiem streamera. Mataczyński do świata freak fightów wkroczył przebojem, najpierw w pięknym stylu pokonał Roberta Pasuta na gali Prime, a później niespodziewanie wygrał turniej w rzymskiej klatce na gali FAME 22 na PGE Narodowym. "Taazy" tym samym w jeden wieczór został... milionerem.

Po triumfie Mataczyński wyzwał do walki rapera "Alberto". Ich konflikt eskalował na konferencji przed galą FAME: The Freak. Panowie starli się jeszcze przed wydarzeniem. Wszystko nagrały kamery, a w ruch poszły pięści. Za brata do oktagonu musiał jednak wyjść walczyć Josef Bratan.